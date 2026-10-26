i Feuerwehren rückten zu Unfall und Sturmschäden aus BFK WT / St. Mayer; FF Kleinschönau Feuerwehr im Einsatz Heftige Sturmböen entwurzeln Bäume im Waldviertel Ein Autofahrer krachte in Pfaffenschlag gegen eine Straßenlaterne und zwei Verkehrsschilder. Auch heftige Sturmböen hielten die Feuerwehren auf Trab. Von Niederösterreich Heute 26.10.2026, 10:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Verkehrsunfall und heftige Sturmböen sorgten am Sonntagabend (25. Oktober) im Waldviertel für zahlreiche Feuerwehreinsätze. In Pfaffenschlag (Bezirk Waidhofen an der Thaya) hinterließ ein Autofahrer auf der B5 eine Spur der Verwüstung. Wenig später mussten mehrere Feuerwehren wegen umgestürzter Bäume ausrücken.

Auto räumte Verkehrsinsel ab

Kurz vor 18 Uhr geriet ein Pkw-Lenker auf der B5 in Pfaffenschlag in die Straßenmitte und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dabei riss er gleich zwei Verkehrsschilder und eine Straßenlaterne aus ihrer Verankerung.

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Feuerwehren rückten zu Unfall und Sturmschäden aus i ?

Der heftige Aufprall hatte auch Folgen für die Stromversorgung der Beleuchtungsanlage: Teile der Straßenbeleuchtung in Pfaffenschlag fielen aus. Der Wagen wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Der Lenker hatte hingegen großes Glück und kam nahezu unverletzt davon.

Die Feuerwehren Pfaffenschlag und Kleingöpfritz rückten an, sicherten die Unfallstelle ab und bargen anschließend das beschädigte Fahrzeug.

Sturmböen warfen Bäume um

Doch damit war der arbeitsreiche Sonntagabend für die Feuerwehren im Bezirk noch lange nicht vorbei. Kräftige Windböen ließen in drei Gemeinden mehrere Bäume und größere Äste auf Straßen und Verkehrswege stürzen.

Die Feuerwehren Triglas-Klein Gerharts, Kautzen, Kleinschönau, Hollenbach und Waidhofen an der Thaya standen im Einsatz, um die Hindernisse zu beseitigen und die betroffenen Straßen wieder für den Verkehr freizumachen.