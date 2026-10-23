i Die Kapelle stürzte ein. BFKDO Lilienfeld Folgenschwerer Unfall Traktor touchiert Kapelle – Ort verliert Wahrzeichen Ein Unfall erschüttert einen Ort in Niederösterreich. Die kleine Kapelle in Marktl wurde von einem Traktor samt Anhänger zum Einsturz gebracht. Von Niederösterreich Heute 23.10.2026, 19:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock für eine Gemeinde in Niederösterreich! Seit Donnerstagabend liegt das Wahrzeichen des Ortes Marktl in Lilienfeld in Trümmern. Die kleine Kapelle an der B20 wurde durch einen Unfall fast vollständig zerstört.

Zu dem Vorfall kam es laut der Feuerwehr gegen 18.40 Uhr. Demnach dürfte ein Traktor mit Anhänger beim Zurückschieben die Kapelle am Ortsanfang touchiert haben. Dadurch sei das Bauwerk eingestürzt.

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Wiederaufbau ungewiss

Kurz nach dem Vorfall befand sich auch schon die Polizei vor Ort. Die Beamten forderten Kräfte der Freiwilligen Betriebsfeuerwehr Neuman Marktl zur Unterstützung an. Diese sicherten die Einsatzstelle mit den Polizeikräften ab.

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Wie hoch der Sachschaden ist und ob die Kapelle wieder aufgebaut werden kann, ist unklar. Berichte über verletzte lagen nicht vor.