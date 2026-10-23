i ach seiner Flucht nach Rumänien klickten für den Pfleger (47) die Handschellen. iStock (Symbolbild) Schwerer Diebstahl Pfleger (47) verschwindet mit Geld und Luxusuhren Ein Pfleger soll in Berndorf (Baden) Bargeld und zwei Uhren gestohlen haben. Nach seiner Flucht nach Rumänien klickten die Handschellen. Von Victoria Carina Frühwirth 23.10.2026, 12:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein verschwundener Pfleger, gestohlenes Bargeld und zwei Uhren: Ein mutmaßlicher Diebstahl im Bezirk Baden hat jetzt zu einer Festnahme in Rumänien geführt.

Am 18. September 2026 wurde ein rumänischer Pfleger bei der Polizei in Berndorf (NÖ) als abgängig gemeldet. Bei den Erhebungen stellten die Polizisten fest, dass aus dem Wohnhaus Bargeld und zwei Uhren verschwunden waren. Der Schaden: ein mittlerer fünfstelliger Eurobetrag.

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Haftbefehl gegen Pfleger erlassen

Schnell geriet der 47-jährige Pfleger ins Visier der Ermittler. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse wurde über die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ein Europäischer Haftbefehl gegen den Mann erwirkt. Anfang Oktober schlugen die Behörden schließlich in Rumänien zu. Der 47-Jährige wurde festgenommen und am Mittwoch, 21. Oktober, nach Österreich überstellt.

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Bargeld bei Verdächtigem sichergestellt

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der rumänische Staatsbürger teilgeständig. Die Ermittler konnten bei ihm außerdem Bargeld in vierstelliger Höhe sicherstellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 47-Jährige in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

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Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Sichergestellt wurde bisher allerdings nur ein vierstelliger Bargeldbetrag.