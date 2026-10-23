Pfleger (47) verschwindet mit Geld und Luxusuhren

Ein verschwundener Pfleger, gestohlenes Bargeld und zwei Uhren: Ein mutmaßlicher Diebstahl im Bezirk Baden hat jetzt zu einer Festnahme in Rumänien geführt.
Am 18. September 2026 wurde ein rumänischer Pfleger bei der Polizei in Berndorf (NÖ) als abgängig gemeldet. Bei den Erhebungen stellten die Polizisten fest, dass aus dem Wohnhaus Bargeld und zwei Uhren verschwunden waren. Der Schaden: ein mittlerer fünfstelliger Eurobetrag.
Schnell geriet der 47-jährige Pfleger ins Visier der Ermittler. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse wurde über die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ein Europäischer Haftbefehl gegen den Mann erwirkt. Anfang Oktober schlugen die Behörden schließlich in Rumänien zu. Der 47-Jährige wurde festgenommen und am Mittwoch, 21. Oktober, nach Österreich überstellt.
Bei seiner Einvernahme zeigte sich der rumänische Staatsbürger teilgeständig. Die Ermittler konnten bei ihm außerdem Bargeld in vierstelliger Höhe sicherstellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 47-Jährige in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.
Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Sichergestellt wurde bisher allerdings nur ein vierstelliger Bargeldbetrag.