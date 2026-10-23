i Die Fäaschtbänkler sorgen für Stimmung. Sascha Trimmel Konzert in Wr. Neustadt Schweizer Kultband lässt die Arena Nova beben Blasmusik trifft auf Techno und Pop: Die Fäaschtbänkler heizen am Samstag in Wiener Neustadt ein. Das Kinderkonzert ist bereits ausverkauft. Von Niederösterreich Heute 23.10.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstag (24. Oktober) wird die Arena Nova in Wiener Neustadt zur riesigen Partyzone! Die Schweizer Kultband Fäaschtbänkler gastiert in Halle 1 und will mit ihrer explosiven Mischung aus Blasmusik, Pop, Elektro und Techno für ausgelassene Stimmung sorgen.

Die fünf Musiker sind für ihren außergewöhnlichen Sound bekannt: Traditionelle Blasmusik trifft auf moderne Beats und Oberkrainer-Klänge. Mit Hits wie "ALL IN", "Glück", "Humpa Humpa" und "Can You English Please" wollen sie die Fans zum Mitsingen, Tanzen und Feiern bringen.

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Die Fäaschtbänkler i ?

Kinderkonzert bereits ausverkauft

Der Andrang ist groß: Das Kinderkonzert ist bereits restlos ausverkauft. Wer die Schweizer live erleben möchte, hat aber noch eine Chance. Für das Abendkonzert um 19.30 Uhr sind noch Tickets erhältlich.

Die Karten kosten ab 32,40 Euro. Veranstaltungsort ist die Halle 1 der Arena Nova in Wiener Neustadt.