Nächster Großbrand! Wohnhaus und Fahrzeuge in Flammen

Großalarm am Donnerstagmittag in Rannersdorf bei Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha): Ein Wohnhaus und mehrere Fahrzeuge stehen in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot zum Einsatzort aus.
Um 12.58 Uhr wurde Alarmstufe B4 (Gebäudebrand) ausgelöst. Insgesamt wurden zwölf Feuerwehren bzw. Feuerwehreinheiten mit 14 Fahrzeugen zum Einsatz alarmiert. Unter anderem stehen Einsatzkräfte aus Schwechat, Rannersdorf, Mannswörth, Kledering, Zwölfaxing und Maria Lanzendorf im Einsatz.
Neben mehreren Tanklöschfahrzeugen wurden auch eine Drehleiter und ein Wechselladerfahrzeug mit Kran alarmiert.
Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Auch über mögliche Verletzte und das genaue Ausmaß des Schadens liegen vorerst keine gesicherten Informationen vor. Der Feuerwehreinsatz läuft.