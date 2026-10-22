i Großer Einsatz in Schwechat Thomas Lenger Alarmstufe "B4" Nächster Großbrand! Wohnhaus und Fahrzeuge in Flammen Großeinsatz für die Feuerwehr in Schwechat-Rannersdorf: Es stehen ein Wohnhaus und mehrere Fahrzeuge in Brand. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Von Niederösterreich Heute 22.10.2026, 14:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großalarm am Donnerstagmittag in Rannersdorf bei Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha): Ein Wohnhaus und mehrere Fahrzeuge stehen in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot zum Einsatzort aus.

Zwölf Feuerwehren alarmiert

Um 12.58 Uhr wurde Alarmstufe B4 (Gebäudebrand) ausgelöst. Insgesamt wurden zwölf Feuerwehren bzw. Feuerwehreinheiten mit 14 Fahrzeugen zum Einsatz alarmiert. Unter anderem stehen Einsatzkräfte aus Schwechat, Rannersdorf, Mannswörth, Kledering, Zwölfaxing und Maria Lanzendorf im Einsatz.

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Wohnhaus und mehrere Fahrzeuge in Flammen i ?

Neben mehreren Tanklöschfahrzeugen wurden auch eine Drehleiter und ein Wechselladerfahrzeug mit Kran alarmiert.

Weitere Informationen noch ausständig

Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Auch über mögliche Verletzte und das genaue Ausmaß des Schadens liegen vorerst keine gesicherten Informationen vor. Der Feuerwehreinsatz läuft.