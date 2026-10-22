i Schwerer Verkehrsunfall in Trumau Thomas Lenger Crash in Traumau Schwerer Crash – Mann im Fahrzeug reanimiert Dramatischer Unfall bei Trumau (NÖ): Ein Transporter krachte gegen Bäume. Ein 41-Jähriger musste noch im Wrack reanimiert werden. Von Niederösterreich Heute 22.10.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Mittwochnachmittag (21. Oktober) auf der L156 zwischen Moosbrunn und Trumau (Bezirk Baden) einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Ein Transporter kam von der Straße ab und krachte gegen eine Baumgruppe. Drei Menschen wurden verletzt, einer davon musste reanimiert werden.

Transporter krachte gegen Bäume

Ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart war gegen 16.45 Uhr mit dem Transporter in Richtung Trumau unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über ein Feld und einen Feldweg und prallte schließlich gegen einen Windschutzgürtel.

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Ein entgegenkommender Autofahrer beobachtete den Unfall, alarmierte sofort die Einsatzkräfte und eilte den Insassen zu Hilfe. Der 56-jährige Beifahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen, der Lenker wurde vom Ersthelfer aus dem Wagen gerettet.

41-Jähriger musste reanimiert werden

Besonders dramatisch war die Situation für einen 41-jährigen Mann aus dem Bezirk Mattersburg, der auf der Rückbank mitgefahren war. Er war nach dem Unfall bewusstlos und im Fahrzeug eingeschlossen.

Schwerer Verkehrsunfall in Trumau i ?

Als der Rettungsdienst eintraf, erlitt der Mann einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Der Ersthelfer und die Sanitäter begannen sofort mit der Wiederbelebung, die gemeinsam mit dem Notarztteam des Rettungshubschraubers fortgesetzt wurde.

Feuerwehr kämpfte sich zum Verletzten vor

Die Bergung gestaltete sich äußerst schwierig. Die Feuerwehren Trumau und Moosbrunn mussten zunächst zahlreiche Bäume und Sträucher entfernen, um überhaupt einen Zugang zum Unfallfahrzeug zu schaffen. Währenddessen wurde der Schwerverletzte noch im Wrack reanimiert.

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Schließlich gelang die Wiederbelebung. Der 41-Jährige konnte aus dem Transporter befreit und stabilisiert werden. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Der 54-jährige Lenker erlitt laut Polizei leichte Verletzungen, sein 56-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Beide Männer wurden vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Baden gebracht.

Im Einsatz standen neben den beiden Feuerwehren auch Rettungsteams des Samariterbundes Ebreichsdorf und Traiskirchen sowie der Bezirkseinsatzleiter des Rettungsdienstes für den Bezirk Baden.