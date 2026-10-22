i Auf der B18 im Bezirk Lilienfeld fuhr der Mercedes-Lenker mit stark überhöhter Geschwindigkeit, während die Raserei mitgefilmt wurde. Danach wurde der Videoclip auf TikTok gepostet. iStock, Google Street View 20-Jähriger überführt 247-km/h-Video auf TikTok – Mann raste mit Mercedes AMG Ein TikTok-Video zeigt eine gefährliche Raserei in Niederösterreich. Der Tacho klettert auf 247 km/h. Jetzt hat die Polizei den Lenker ausgeforscht. Von Victoria Carina Frühwirth 22.10.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese TikTok-Aufnahmen haben für einen 20-Jährigen aus Niederösterreich jetzt unangenehme Folgen: Statt Likes und Aufmerksamkeit brachte ein Video von einer nächtlichen Tempo-Raserei auf der B18 im Bezirk Lilienfeld vor allem eines: Ermittlungen der Polizei.

Auf dem Video, das mit einem Handy aus dem Fahrzeuginneren des 400 PS starken Mercedes AMG C43 aufgenommen wurde, ist eine Fahrt mit völlig überhöhter Geschwindigkeit zu sehen. Der Tacho zeigt dabei Werte, die selbst auf einer Autobahn weit über dem erlaubten Tempolimit liegen würden.

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TikTok-Video zeigt irre 210 km/h im Ortsgebiet

Besonders brisant: Als der Wagen die Ortstafel von Wiesenfeld in der Gemeinde St. Veit an der Gölsen passiert, zeigt der Tacho bereits 210 km/h an. Erlaubt sind dort aber gerade einmal 50 km/h.

Die Aufnahmen dokumentieren noch ein weiteres gefährliches Manöver: Der Lenker wechselt den Fahrstreifen und fährt links an einer Verkehrsinsel mit Fußgängerübergang vorbei. Wenig später endet die 50er-Zone, stattdessen sind 70 km/h erlaubt. Doch der Tacho klettert weiter und zeigt schließlich unglaubliche 247 km/h an. Das sind satte 177 km/h mehr als erlaubt.

Anonyme Anzeige bringt Polizei auf die Spur

Für die Polizei wurde aus dem TikTok-Video schließlich ein entscheidender Hinweis. Am 20. Oktober 2026 ging bei der Polizeiinspektion Hainfeld eine anonyme Anzeige ein, die auf die Aufnahmen aufmerksam machte. Wann genau die Fahrt stattgefunden hat, ist nicht bekannt. Fest steht laut Polizei nur, dass der Mercedes AMG C43 gegen Mitternacht durch das Ortsgebiet raste.

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Die Ermittlungen führten schließlich zu einem 20-Jährigen aus dem Bezirk Lilienfeld. Bei seiner Befragung gestand er, selbst am Steuer gesessen zu sein und die massiven Geschwindigkeitsübertretungen begangen zu haben.

Für den Lenker hat das Video jetzt Konsequenzen

Die Polizei zeigt den jungen Mann bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde an. Welche konkrete Strafe gegen ihn verhängt wird, ist noch offen.

Die Bilder des Tages i ?

Ob der 20-Jährige selbst das Video auf TikTok hochgeladen hat, geht aus den Polizeiangaben nicht hervor. Eines steht aber fest: Die Aufnahmen wurden ihm zum Verhängnis. Ohne die anonyme Anzeige zum TikTok-Video wäre die Polizei womöglich gar nicht auf die nächtliche Raserei aufmerksam geworden.