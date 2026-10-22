i Virgin Active eröffnet ersten Österreich-Standort in der Westfield Shopping City Süd Virgin Active renderings Pool und Wellness Neuer Mega-Fitnessclub eröffnet in der SCS Die internationale Fitnesskette Virgin Active kommt nach Österreich. In der Shopping City Süd entsteht auf 3.600 Quadratmetern ein neuer Wellnessclub. Von Niederösterreich Heute 22.10.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Westfield Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling) bekommt eine neue Attraktion: Die internationale Fitness- und Wellnessmarke Virgin Active eröffnet im März 2027 ihren ersten Standort in Österreich. Im Multiplex-Bereich entsteht auf rund 3.600 Quadratmetern ein sogenannter "Social Wellness Club".

Sogar Swimmingpool und Kinderbetreuung

Das Konzept geht weit über ein klassisches Fitnessstudio hinaus. Neben Trainingsgeräten und Gruppenkursen werden unter anderem Reformer Pilates, Cycling-Kurse und ein eigener Swimmingpool angeboten. Auch sogenannte "Cold Plunges", also Kältebäder zur Regeneration, sind geplant.

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Eine Besonderheit ist die integrierte Kinderbetreuung. Eltern können trainieren, während ihre Kinder professionell betreut werden. Für gesunde Ernährung sorgt die internationale Restaurantkette Kauai, die mit frischen Speisen im Club vertreten sein wird.

Auch Platz zum Arbeiten und Entspannen

Virgin Active setzt auf eine Kombination aus Sport, Wellness, Ernährung und sozialen Begegnungen. Neben den Trainingsbereichen soll es deshalb auch Möglichkeiten zum Arbeiten, Entspannen und für den Austausch mit anderen Mitgliedern geben.

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"Wir sind überzeugt, dass echtes Wohlbefinden weit über körperliche Fitness hinausgeht", erklärt Virgin-Active-Chef Dean Kowarski. Entscheidend sei das Zusammenspiel von Bewegung, Regeneration und sozialen Kontakten.

SCS setzt verstärkt auf Freizeitangebote

Für die Shopping City Süd ist die Ansiedlung Teil einer langfristigen Strategie. Der Anteil von Gastronomie-, Freizeit- und Fitnessflächen ist laut Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield seit 2019 von 19 auf mittlerweile 35 Prozent gestiegen.

"Mit Virgin Active haben wir einen neuen Partner für die Westfield Shopping City Süd gewonnen, der hervorragend zu unserer Entwicklung als ganzheitliche Shopping- und Freizeitdestination passt", betont Paul Douay, Managing Director für Zentraleuropa.

Virgin Active betreibt weltweit 224 Clubs in neun Ländern und zählt mehr als eine Million Mitglieder. Mit der Eröffnung im März 2027 kommt die Marke erstmals nach Österreich.