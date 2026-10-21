i Gunther Nachtelberger (re.) war Mitbegründer der Formation "The Gang Guys". Screenshot Facebook / Gang Guys Sänger der "Gang Guys" Große Trauer! "Austrian Rat Pack"-Star (59) gestorben Als Sänger der "Gang Guys" feierte er im In- und Ausland Erfolge. Nun ist die Stimme von Gunther Nachtelberger für immer verstummt. Von Newsdesk Heute 21.10.2026, 21:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Als Teil der "Gang Guys", auch "The Austrian Rat Pack" genannt, weil sie ganz im Stile von Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. mehr als nur einen sandigen Hauch von Las Vegas auf die Bühnen des Landes brachten, feierte er im In- und Ausland große Erfolge.

Nun ist Gunther Nachtelberger im Alter von 59 Jahren überraschend gestorben.

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"Es bricht uns das Herz, mitteilen zu müssen, dass ein großer Freund, Wegbegleiter und Musiker für immer die Bühne der Welt verlassen hat. Er hinterlässt eine Lücke, die nicht zu füllen ist", schreiben seine Bandkollegen Nikolas Lappas und Markus Haider auf Instagram.

"Danke für die schönen Jahre und aufregenden Momente, die wir mit dir erleben durften. Lebewohl alter Freund, wir sehen uns wieder".

2001 bei der Produktion einer Comedy-Show erstmals getroffen, verband das Trio die Liebe zum Genre und die Freude am kompromisslosen Entertainment – und so wurden bald die Bühnen in und um Österreich erobert. Sie sind damit auch die erfolgreichste und am längsten laufende Rat Pack Show im deutschsprachigen Raum. Mit Richard Lugner nahmen sie sogar ein Weihnachtsalbum auf.

Nachtelberger war in verschiedenen Musikstilen zuhause und imitierte Frank Sinatra genau so treffend wie Udo Jürgens. Daneben komponierte er auch eigene Titel und trat regelmäßig mit namhaften Bigbands auf. Nun ist die sanfte Stimme des Niederösterreichs für immer verstummt.