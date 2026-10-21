i TikTok ." fetchpriority="high" /> Die gefährliche Fahrt wurde mit einem Handy aus dem Fahrzeuginneren gefilmt und landete anschließend auf der Social-Media-Plattform TikTok Screenshot: TikTok (Symbolbild) Raser von Polizei gefasst 247 km/h schnell: Lenker postet Raserei auf TikTok Ein 20-Jähriger raste in Niederösterreich mit bis zu 247 km/h durch eine 70er-Zone. Ein TikTok-Video brachte die Polizei auf seine Spur. Von Victoria Carina Frühwirth 21.10.2026, 09:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unglaubliche Szenen im Bezirk Lilienfeld! Ein 20-jähriger Lenker soll auf der B18 mit völlig überhöhter Geschwindigkeit durch Wiesenfeld (Gemeinde St. Veit an der Gölsen) gerast sein. Besonders brisant: Die gefährliche Fahrt wurde mit einem Handy aus dem Fahrzeuginneren gefilmt und landete anschließend auf der Social-Media-Plattform TikTok.

Am 20. Oktober 2026 wurde die Polizei in Hainfeld durch eine anonyme Anzeige auf das Video aufmerksam. Die Aufnahmen zeigen eine nächtliche Fahrt durch das Ortsgebiet. Wann genau sich die Tempo-Raserei ereignet hat, ist derzeit nicht bekannt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Mit 210 km/h durch den 50er

Schon bei der Ortstafel Wiesenfeld in Fahrtrichtung St. Veit an der Gölsen zeigt der Tacho unglaubliche 210 km/h an. Erlaubt sind dort gerade einmal 50 km/h. Doch damit nicht genug: Laut Polizei wechselte der Lenker wenig später den Fahrstreifen und fuhr links an einer Verkehrsinsel mit Fußgängerübergang vorbei.

Tacho kletterte auf 247 km/h

Als die 50er-Zone endete und eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h begann, drückte der Lenker offenbar weiter aufs Gas. Der Tacho zeigte schließlich unfassbare 247 km/h an. Damit lag die angezeigte Geschwindigkeit satte 177 km/h über dem erlaubten Limit.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Die Polizei nahm umgehend Ermittlungen auf und konnte den mutmaßlichen Raser ausforschen. Bei der Befragung zeigte sich der 20-Jährige aus dem Bezirk Lilienfeld geständig. Er gab zu, das Fahrzeug gelenkt und die Geschwindigkeitsübertretungen begangen zu haben.

Die Bilder des Tages i ?

Für den jungen Lenker hat die nächtliche Tempo-Raserei nun Konsequenzen: Er wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt. Ausgerechnet das auf TikTok veröffentlichte Video brachte die Polizei auf seine Spur.