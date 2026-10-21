i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Getty Images (Symbolbild) Polizei im Großeinsatz Lauter Knall! Bankomat in Wolfsthal gesprengt In Wolfsthal in Niederösterreich wurde Mittwochfrüh ein Bankomat gesprengt. Die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen. Verletzt wurde niemand. Von André Wilding 21.10.2026, 08:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein lauter Knall mitten in der Nacht: In der niederösterreichischen Gemeinde Wolfsthal im Bezirk Bruck an der Leitha haben Unbekannte am Mittwoch einen Bankomaten gesprengt. Die Polizei konnte bereits einen Verdächtigen festnehmen.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Ob weitere Personen an der Tat beteiligt waren und wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

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Bankomat bei Lebensmittelgeschäft gesprengt

Die Tat ereignete sich am Mittwoch in den frühen Morgenstunden. Kurz vor 4 Uhr wurde ein Bankomat bei einem Lebensmittelgeschäft in Wolfsthal gesprengt.

Die Polizei bestätigte den Vorfall gegenüber noe.ORF.at. Trotz der Explosion wurde niemand verletzt.

Ein Verdächtiger bereits festgenommen

Im Zuge des Polizeieinsatzes gelang es den Beamten, einen Tatverdächtigen festzunehmen.

Weitere Einzelheiten zu seiner Identität und dem genauen Ablauf der Festnahme wurden bisher nicht bekannt gegeben. Auch ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist noch offen.

Kripo sichert Spuren am Tatort

Nach der Sprengung rückten Ermittler des Landeskriminalamts an.

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Die Tatortgruppe übernahm die Spurensicherung, während sich die Diebstahlsgruppe mit der Aufklärung des Falls beschäftigt.

Nähere Informationen zu den Hintergründen der Tat liegen derzeit noch nicht vor.

Erst am Dienstag hohe Haftstrafen verhängt

Der neuerliche Vorfall ereignete sich nur einen Tag nach einem Urteil gegen drei Niederländer in Oberösterreich.

Die Männer wurden im Zusammenhang mit Bankomatsprengungen zu Freiheitsstrafen von 16 Jahren, 14 Jahren sowie elf Jahren und zwei Monaten verurteilt.

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Ein Zusammenhang mit der aktuellen Sprengung in Wolfsthal ist nicht bekannt.

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Im niederösterreichischen Fall steht nun vor allem die Frage im Mittelpunkt, wer hinter der Tat steckt und ob weitere Verdächtige ausgeforscht werden können.