i Am 13. November gibt es in der Saunacity auch Aufgüsse in der Nacht Josef Vorlaufer Aufgüsse bis 1 Uhr in der Früh Aquacity in St. Pölten lädt zur heißen Saunanacht Am Freitag, dem 13. November 2026, findet in der Aquacity St. Pölten wieder die beliebte Saunanacht mit geführten Aufgüssen statt. Von Niederösterreich Heute 21.10.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heiß wird es am Freitag, 13. November, in der Aquacity in St. Pölten: Bei einer besonderen Saunanacht können Besucher bis in die frühen Morgenstunden schwitzen und entspannen. Auf dem Programm stehen zahlreiche Spezialaufgüsse, Yoga und kulinarische Köstlichkeiten.

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Erster Aufguss um 17.30 Uhr

Los geht es um 16.30 Uhr mit dem Einlass, der erste Aufguss startet um 17.30 Uhr. Erfahrene Saunameister verwöhnen die Gäste unter anderem mit Wald- und Fichtendüften, Kaffee, Eukalyptus, Minze und Zitrusfrüchten. Später sorgen Zirbe, Latschenkiefer, Rosmarin und Lavendel für Entspannung.

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Yoga und Snacks inklusive

Zusätzlich werden um 18.30 und 21.30 Uhr zwei Yogaeinheiten angeboten. Die Teilnehmerzahl ist dabei auf jeweils 15 Personen begrenzt. Für die Stärkung zwischendurch stehen Snacks und alkoholfreie Getränke bereit.

Die Bilder des Tages i ?

Der letzte Aufguss beginnt um Mitternacht, gegen 1 Uhr früh endet die Veranstaltung. Der Eintritt kostet 65 Euro pro Person, sämtliche Aufgüsse, Snacks und alkoholfreien Getränke sind im Preis enthalten.

Tickets ab sofort erhältlich

Tickets sind ab sofort direkt in der Aquacity erhältlich. Allerdings ist das Kontingent begrenzt. Wichtig für reguläre Saunagäste: Am 13. November bleibt die Sauna tagsüber wegen der Vorbereitungen geschlossen.