Aquacity in St. Pölten lädt zur heißen Saunanacht

Heiß wird es am Freitag, 13. November, in der Aquacity in St. Pölten: Bei einer besonderen Saunanacht können Besucher bis in die frühen Morgenstunden schwitzen und entspannen. Auf dem Programm stehen zahlreiche Spezialaufgüsse, Yoga und kulinarische Köstlichkeiten.
Los geht es um 16.30 Uhr mit dem Einlass, der erste Aufguss startet um 17.30 Uhr. Erfahrene Saunameister verwöhnen die Gäste unter anderem mit Wald- und Fichtendüften, Kaffee, Eukalyptus, Minze und Zitrusfrüchten. Später sorgen Zirbe, Latschenkiefer, Rosmarin und Lavendel für Entspannung.
Zusätzlich werden um 18.30 und 21.30 Uhr zwei Yogaeinheiten angeboten. Die Teilnehmerzahl ist dabei auf jeweils 15 Personen begrenzt. Für die Stärkung zwischendurch stehen Snacks und alkoholfreie Getränke bereit.
Der letzte Aufguss beginnt um Mitternacht, gegen 1 Uhr früh endet die Veranstaltung. Der Eintritt kostet 65 Euro pro Person, sämtliche Aufgüsse, Snacks und alkoholfreien Getränke sind im Preis enthalten.
Tickets sind ab sofort direkt in der Aquacity erhältlich. Allerdings ist das Kontingent begrenzt. Wichtig für reguläre Saunagäste: Am 13. November bleibt die Sauna tagsüber wegen der Vorbereitungen geschlossen.