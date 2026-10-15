i Bürgermeister Karl Rudischer (Mürzzuschlag) und Bürgermeister Peter Teix (Neunkirchen) im Hallenbad Neunkirchen. Stadtgemeinde Neunkirchen Eröffnung steht bevor Hallenbad Neunkirchen öffnet schon bald seine Pforten Gute Nachrichten für Wasserratten: Am 19. Oktober startet das Hallenbad Neunkirchen in die Wintersaison. Auch die besondere Schwimmaktion geht weiter. Von Victoria Carina Frühwirth 15.10.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Badepause hat bald ein Ende! In Neunkirchen laufen die letzten Vorbereitungen für die neue Hallenbadsaison auf Hochtouren. Ab Montag, 19. Oktober 2026, können die Besucher wieder ihre Längen ziehen, trainieren oder einfach im Wasser entspannen.

Das Team des Erholungszentrums Neunkirchen (EHZ) ist derzeit fleißig im Einsatz, um das Hallenbad rechtzeitig für den Saisonstart auf Vordermann zu bringen.

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Noch 6.000 Kilometer bis zum großen Ziel

Mit dem Start der Wintersaison geht auch die Aktion "Swim around the World" in die nächste Runde. Das ehrgeizige Ziel: Gemeinsam wollen die Badegäste im Hallenbad einmal rund um die Welt schwimmen.

34.000 Kilometer wurden bereits erschwommen, 6.000 Kilometer sollen noch bis Ende 2026 zurückgelegt werden. Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass die schwimmfreudigen Besucher die fehlende Strecke gemeinsam bewältigen können.

Sponsoren ermöglichen Schwimmkurs

Auch abseits der großen Schwimmaktion gibt es erfreuliche Nachrichten. Dank der Unterstützung von ASKÖ-Landessekretär Kurt Ebruster, Bürgermeister Peter Teix (ÖVP) sowie den Firmen Orthuber und Installateur Bürger konnte bereits ein Schwimmkurs für den Sonnenhof fixiert werden.

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Die Stadtgemeinde bedankt sich bei den Sponsoren für ihren Einsatz und freut sich auf zahlreiche Besucher in der neuen Saison.

Sauna öffnet einen Tag später

Wer es lieber heiß mag, muss sich noch einen Tag länger gedulden: Am Dienstag, 20. Oktober, startet auch die Sauna in die Wintersaison.

Die Bilder des Tages i ?

Dabei bleibt das Hallenbad für die Stadt finanziell eine Herausforderung. Erst kürzlich kritisierte Bürgermeister Peter Teix (ÖVP), dass Gemeinden die Kosten für Schwimmbäder kaum noch alleine stemmen könnten – "Heute" berichtete.

Gemeinsam mit dem Bürgermeister von Mürzzuschlag (Steiermark) hatte er deshalb bereits im Mai einen offenen Brief an Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) geschickt. Eine Antwort sei bisher ausgeblieben, hieß es.