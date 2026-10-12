i Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) bleibt bei seinem Reformkurs. "Heute"-Montage / iStock / Helmut Graf (Symbolbild) Nach Volksschul-Pilotprojekt Wiederkehr plant auch große Änderung für Gymnasien Bildungsminister Wiederkehr plant eine neue AHS-Sonderform für Hochbegabte. Die Unterstufe soll künftig in nur drei Jahren möglich sein. Von Michael Rauhofer-Redl 12.10.2026, 07:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für besonders begabte Kinder und Jugendliche könnte sich der Schulalltag in Österreich bald grundlegend ändern. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) plant eine neue AHS-Sonderform für Hochbegabte. Dort sollen Schüler die Unterstufe in nur drei statt vier Jahren absolvieren können. Bereits im Herbst 2027 soll es losgehen, das berichtet die APA am Sonntag.

Bisher gab es entsprechende Angebote nur im Rahmen von Schulversuchen. Nun will Wiederkehr die spezielle Schulform dauerhaft im österreichischen Bildungssystem verankern. Ein entsprechender Gesetzesentwurf liegt bereits vor, die Begutachtungsfrist läuft bis zum 4. November.

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Vier neue Angebote bis 2030 geplant

Laut dem Gesetzesentwurf sollen bis 2030 insgesamt vier AHS-Standorte mit Klassen für Hochbegabte entstehen. Eigene Schulen werden dafür allerdings nicht gegründet. Stattdessen sollen bestehende Gymnasien spezielle Klassen für besonders leistungsstarke Schüler anbieten können.

Voraussetzung für die Aufnahme ist ein "besonderes Begabungs- und Leistungspotenzial". Der Unterricht soll an die Fähigkeiten der Schüler angepasst werden und sie gezielt fördern.

Trotz des beschleunigten Unterrichts bleibt das Ziel dasselbe: Am Ende steht die reguläre Matura eines Gymnasiums oder Realgymnasiums.

Sitzenbleiben fast ausgeschlossen

Eine Besonderheit gibt es bei der Klassenwiederholung. Wer die hohen Anforderungen nicht schafft, kann in der Sonderform grundsätzlich nicht einfach ein Schuljahr wiederholen.

Ausnahmen sind nur in besonderen Fällen vorgesehen, etwa bei einer schweren Erkrankung, einem Unfall oder höherer Gewalt.

Allerdings soll es für betroffene Schüler einen Ausweg geben. Wer mit dem höheren Lerntempo nicht zurechtkommt oder die Sonderform freiwillig verlassen möchte, kann in eine reguläre Klasse am selben Schulstandort wechseln.

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Diese Sonderformen gibt es bereits

Schon jetzt kennt das österreichische Schulsystem verschiedene AHS-Sonderformen, etwa mit Musik-, Sport- oder Englischschwerpunkt. Auch spezielle Angebote für Berufstätige und Werkschulheime, in denen zusätzlich ein Handwerk erlernt wird, gehören dazu.

Mit der neuen AHS für Hochbegabte soll das Angebot erweitert werden. Ob und an welchen Standorten die ersten Klassen im Herbst 2027 tatsächlich starten, steht noch nicht fest.