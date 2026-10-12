i SPÖ-Klubtagung im Hotel Schloss Seggau: Klubchef und Neo-Parteivorsitzender Philip Kucher (l.), Frauenministerin und Co-Vorsitzende Eva-Maria Holzleitner, Andreas Babler. Denise Auer, Helmut Graf, iStock / Montage "Heute" Rote Klubtagung bis Dienstag Nach Babler-Knall: SPÖ schwört sich bei Klausur neu ein Der SPÖ-Parlamentsklub konferiert 3 Tage in der Südsteiermark, auch die rote Regierungsriege ist dabei. Inhalt: Krisenbewältigung, Herbst-Schwerpunkte Von Angela Sellner 12.10.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach den Turbulenzen um den SPÖ-Parteivorsitz und den Abgang auf Raten von Andreas Babler kommt der rote Parlamentsklub nun bis Dienstag planmäßig zu seiner mehrtägigen Herbsttagung zusammen

Interne Besprechung des Wirbels in den roten Reihen, Abstecken des Fahrplans für die nächsten Monate (personell wie inhaltlich) – die SPÖ-Nationalratsabgeordneten haben in knapp drei Tagen ein dichtes Programm bei ihrer Klubtagung.

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Tagung in Schloss Seggau

Das Treffen findet im bekannten Seminarhotel Schloss Seggau in der Südsteiermark statt. Das war beispielsweise auch der Schauplatz der Landeshauptleutekonferenz im November 2025.

Angesetzt ist die SPÖ-Klubtagung von Sonntag bis Dienstag (11. bis 13. Oktober). Etliche Teilnehmer reisten laut "Heute"-Informationen bereits am Sonntag an, andere kommen erst am Montag.

Neues Spitzen-Duo

Klubobmann Philip Kucher ist als neuer geschäftsführender Parteivorsitzender jetzt in einer Art Doppelrolle. Auch die neue Co-Vorsitzende, Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner, nimmt an der Tagung teil.

Wie sich überhaupt alle SPÖ-Regierungsmitglieder grundsätzlich angesagt haben dürften, auch Noch-Vizekanzler Andreas Babler. Wobei nicht alle bis Dienstag bleiben, einige werden schon am Montag wieder abreisen, erfuhr "Heute" aus SPÖ-Kreisen.

Neben den Herbst-Schwerpunkten für die Regierungsarbeit (unter anderem der weitere Kampf gegen die Teuerung) will man sich dem Vernehmen nach einschwören auf die Neuausrichtung des roten Teams. Genug Gesprächsbedarf nach den Turbulenzen der vergangenen Zeit wird es geben.

Umfrage-Desaster

All das vor dem Hintergrund desaströser Umfragewerte. In einer ganz aktuellen von "Heute" in Auftrag gegebenen Blitzumfrage käme die SPÖ auch mit ihrem Wunschkandidaten Markus Marterbauer an der Parteispitze aktuell in der "Sonntagsfrage" auf nur 17 Prozent der Stimmen.

"Mit Marterbauer an der Spitze dürfte die SPÖ ihren Abwärtstrend – im Vergleich zu anderen publizierten Umfragen mit SPÖ unter Babler – zumindest stoppen", sagt Meinungsforscher Peter Hajek.

Aber es könnte auch noch happiger kommen. Eine Erhebung des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) im Auftrag der "Krone" sieht die FPÖ von Herbert Kickl bei mehr Zustimmung als die drei Regierungsparteien gemeinsam (FPÖ: 40 %, ÖVP: 19 %, SPÖ: 13 %, Neos: 7 %, Grüne: 14 %, KPÖ: 5 %).

Termin stand lange fest

Am Profil der Partei und Strategien, die Gunst und das Vertrauen der Wähler zurückzuerobern, werden die SPÖ-Abgeordneten und Regierungsmitglieder also kräftig feilen müssen. Die Klubtagung bildet dafür den Auftakt.

Die Bilder des Tages i ?

Dass die mehrtägige Zusammenkunft genau jetzt stattfindet, wirkt zwar wie kurzfristig aus aktuellen Anlässen anberaumt – tatsächlich steht der Termin "Heute"-Informationen zufolge aber seit Anfang des Jahres. Der rote Parlamentsklub hält jeden Herbst eine Tagung ab, im Vorjahr fand sie Ende September in Salzburg unter dem Motto "Leistbares Leben. Leistbares Wohnen" statt.

Jetzt wird man einen weiteren Radius ziehen wollen...