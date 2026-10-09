i Philip Kucher und Eva-Maria Holzleitner haben von Andreas Babler übernommen. Helmut Graf 19.000 Euro brutto 6 von 10 fordern jetzt auch Babler-Aus als Minister Andreas Babler klebt weiter an seinem mit knapp 19.000 Euro dotierten Ministeramt. Die Mehrheit der Österreicher wünscht sich sein Aus in Regierung. Von Newsdesk Heute 09.10.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Obwohl ihm sämtliche rote Länderchefs, die Gewerkschaft und die Frauen am Sonntag das Vertrauen versagt haben, will Andreas Babler weiter Minister bleiben.

Die SPÖ-Gremien haben Donnerstagabend die Neuaufstellung der Partei auf den Weg gebracht. Die neuen Gesichter nach innen und außen sind Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und Klubobmann Philip Kucher.

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60 Prozent wollen Babler-Rücktritt

Anfang des nächsten Jahres soll dann die Staffelübergabe als Vizekanzler an Finanzminister Markus Marterbauer erfolgen. Ob Babler seinem Team weiter als Minister angehören wird, ist unklar. Die Österreicher haben eine klare Meinung: In einer aktuellen Umfrage sind 60 Prozent der Befragten (online, Schwankungsbreite ±4,4 Prozent) "ganz sicher" oder "eher" dagegen. Als "begrenzten Rückhalt für einen Verbleib" ordnet Meinungsforscher Peter Hajek dies ein.

Österreicher sind auch für Babler-Aus als Minister Screenshot

Ganze Umfrage auf ATV

Dass Babler "unbedingt" im Regierungsteam bleiben soll, sehen nur 8 Prozent so, weitere 15 Prozent beantworten diese Frage "eher" mit Ja – das ergibt eine ATV-Umfrage für "Aktuell: Die Woche" (Freitag, 22.25 Uhr, ATV und JOYN).

Demoskop Hajek warnt: "Die jüngsten Entwicklungen haben Bablers öffentliche Wahrnehmung deutlich belastet und könnten auch einen öffentlichkeitswirksamen Richtungswechsel der SPÖ erschweren."

Auch bei Roten unten durch

Selbst in der SPÖ-Wählerschaft betrage der Anteil überzeugter Babler-Unterstützer lediglich 23 Prozent, erläutert Peter Hajek.