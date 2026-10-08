i Vizekanzler Andreas Babler, Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger. Helmut Graf / Tageszeitung Heute Rote stürzen völlig ab FPÖ nun gleich stark wie ÖVP, SPÖ und NEOS zusammen Neue Umfragewerte verschärfen die Krise der SPÖ, aber auch der gesamten Regierung. Sie liegt jetzt gemeinsam nur noch auf Augenhöhe mit der FPÖ. Von Newsdesk Heute 08.10.2026, 22:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die neue OGM-Umfrage für ServusTV zeigt nicht nur einen historischen Tiefpunkt für die SPÖ. Gleichzeitig erreichen die Freiheitlichen 39 Prozent und liegen damit nur noch einen Prozentpunkt von der 40-Prozent-Marke entfernt. Für die FPÖ ist es laut der Erhebung der bisher höchste ausgewiesene Wert.

Damit ergibt sich ein deutlicher Abstand zur zweitplatzierten ÖVP. Die Volkspartei kommt auf 21 Prozent und verbessert sich gegenüber der vorherigen Erhebung um einen Prozentpunkt. Zwischen FPÖ und ÖVP liegen damit 18 Prozentpunkte.

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Noch auffälliger ist der Abstand zur SPÖ. Die Sozialdemokraten kommen nur auf 12 Prozent und liegen damit 27 Prozentpunkte hinter der FPÖ. Gleichzeitig werden sie von den Grünen überholt. Die Grünen erreichen 15 Prozent und liegen damit drei Punkte vor der SPÖ.

Die Entwicklung spielt sich vor dem Hintergrund der aktuellen Führungskrise der Sozialdemokratie ab. Die Partei soll am Donnerstag über ihre nächsten Schritte beraten. Im Parlament kommen dafür Präsidium und Vorstand zusammen.

Übergangs-Chef-Duo steht vor Scherbenhaufen

Vorgesehen ist, Klubobmann Philip Kucher und Frauen-Vorsitzende Eva-Maria Holzleitner zu Übergangschefs zu bestellen. Danach muss laut Parteistatut innerhalb von vier Monaten ein Parteitag stattfinden. Spätestens Anfang Februar müsste damit eine neue Parteispitze feststehen.

Wer langfristig an der Spitze der SPÖ stehen könnte, ist noch nicht geklärt. Finanzminister Markus Marterbauer, der Anfang 2027 das Vizekanzleramt von Andreas Babler übernehmen soll, hat eine mögliche Kandidatur beim Parteitag bisher offengelassen.

Auch die kleineren Parteien finden sich in der aktuellen Erhebung wieder. Die NEOS kommen auf 7 Prozent. Die KPÖ erreicht 4 Prozent und liegt damit genau bei der für den Einzug in den Nationalrat relevanten Marke. In der aktuellen Umfrage wäre die kommunistische Partei damit rechnerisch im Parlament vertreten.

Gesamte Regierung "gleich groß" wie die FPÖ

Für die Regierungsparteien ergibt sich ebenfalls ein schwieriges Bild. ÖVP, SPÖ und NEOS kommen gemeinsam auf 40 Prozent. Das zeigt den Abstand zwischen den aktuellen Umfragewerten der drei Regierungsparteien und der FPÖ, die alleine auf 39 Prozent kommt.

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Besonders bemerkenswert ist dabei die Verschiebung innerhalb des linken beziehungsweise Mitte-links-Spektrums.

Die SPÖ kommt nur noch auf 12 Prozent, während die Grünen bei 15 Prozent liegen. Bei der Nationalratswahl 2024 hatte die SPÖ noch 21 Prozent erreicht.

Der aktuelle Befund ist dennoch eindeutig: Die FPÖ liegt in der OGM-Erhebung bei 39 Prozent, die ÖVP folgt mit 21 Prozent.

Die Grünen stehen bei 15 Prozent, die SPÖ nur bei 12 Prozent. Damit ist das Kräfteverhältnis in dieser Umfrage deutlich anders als bei der Nationalratswahl 2024.