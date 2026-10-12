i Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) baut das Serviceangebot rund um die ID Austria weiter aus. Sabine Hertel Ansturm auf Servicebüro ID Austria: Neue Hotline wegen riesiger Nachfrage In der Digital Austria Servicestelle in Wien gibt es persönliche Hilfe zur ID Austria. Die Termine sind sehr gefragt; jetzt gibt's auch eine Hotline. Von Angela Sellner 12.10.2026, 07:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die ID Austria boomt – schon 6,3 Millionen Menschen hierzulande haben eine. Aber der digitale Identitätsnachweis sorgt bei vielen Österreichern noch immer für Fragen. Wie funktioniert die Anmeldung? Wie kommt die ID Austria aufs Handy? Und was tun, wenn etwas nicht klappt?

Jetzt reagiert Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) auf die hohe Nachfrage nach persönlicher Hilfe. Nach den Aktionstagen im Mai und Juni öffnet die Digital Austria Servicestelle ihre Pforten wieder. Bürgerinnen und Bürger erhalten dort vor Ort persönliche Unterstützung rund um die ID Austria.

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Im Oktober bieten Bundeskanzleramt und Seniorenrat erneut spezielle Servicetage an, diesmal speziell für ältere Menschen.

Neue Hotline

Viele Termine sind bereits ausgebucht. Deshalb gibt es jetzt auch eine neue Servicenummer: 050 233770. Sie ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr erreichbar.

"Die hohe Nachfrage zeigt, dass es neben guten digitalen Services auch persönliche Unterstützung braucht", erklärt Pröll. Ziel sei, dass alle Generationen die ID Austria sicher und selbstständig nutzen können.

Bei den kostenlosen Terminen wird Schritt für Schritt erklärt, wie die ID Austria am eigenen Smartphone eingerichtet und verwendet wird. Auch Fragen zu digitalen Amtswegen werden beantwortet.

Digi-Seniorenpaket

Dass immer mehr ältere Menschen digital unterwegs sind, zeigen aktuelle Zahlen: Bereits 75 Prozent der 65- bis 84-Jährigen in Österreich nutzen das Internet. Im Jahr 2023 waren es erst 69 Prozent.

Um die digitale Selbstständigkeit zu stärken, setzt die Regierung mit dem "Digi-Seniorenpaket" auf kostenlose Workshops und persönliche Unterstützung. Im Rahmen des Pilotprojekts "#Gemeinsam Digital" helfen auch Schüler älteren Menschen beim Umgang mit digitalen Angeboten.

So kommst du zu einem Termin

Die kostenlosen Beratungstermine bei der Digital Austria Servicestelle dauern 20 Minuten und können über digitalaustria.gv.at gebucht werden. Neue Termine werden laufend freigeschaltet.

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Wer bei der ID Austria nicht weiterweiß, kann sich damit persönliche Unterstützung holen. Das Angebot steht nicht nur Senioren, sondern allen Österreichern offen.