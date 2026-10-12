StartseiteNachrichtenPolitik
Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) baut das Serviceangebot rund um die ID Austria weiter aus.
Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) baut das Serviceangebot rund um die ID Austria weiter aus.
Sabine Hertel
Ansturm auf Servicebüro

ID Austria: Neue Hotline wegen riesiger Nachfrage

In der Digital Austria Servicestelle in Wien gibt es persönliche Hilfe zur ID Austria. Die Termine sind sehr gefragt; jetzt gibt's auch eine Hotline.
Angela Sellner
Von Angela Sellner
12.10.2026, 07:36
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die ID Austria boomt – schon 6,3 Millionen Menschen hierzulande haben eine. Aber der digitale Identitätsnachweis sorgt bei vielen Österreichern noch immer für Fragen. Wie funktioniert die Anmeldung? Wie kommt die ID Austria aufs Handy? Und was tun, wenn etwas nicht klappt?

Jetzt reagiert Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) auf die hohe Nachfrage nach persönlicher Hilfe. Nach den Aktionstagen im Mai und Juni öffnet die Digital Austria Servicestelle ihre Pforten wieder. Bürgerinnen und Bürger erhalten dort vor Ort persönliche Unterstützung rund um die ID Austria.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
ID Austria boomt – jetzt sind es fast 6,3 Millionen

Im Oktober bieten Bundeskanzleramt und Seniorenrat erneut spezielle Servicetage an, diesmal speziell für ältere Menschen.

Neue Hotline

Viele Termine sind bereits ausgebucht. Deshalb gibt es jetzt auch eine neue Servicenummer: 050 233770. Sie ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr erreichbar.

"Die hohe Nachfrage zeigt, dass es neben guten digitalen Services auch persönliche Unterstützung braucht", erklärt Pröll. Ziel sei, dass alle Generationen die ID Austria sicher und selbstständig nutzen können.

KI-Chatbot soll die ID Austria einfacher machen

Bei den kostenlosen Terminen wird Schritt für Schritt erklärt, wie die ID Austria am eigenen Smartphone eingerichtet und verwendet wird. Auch Fragen zu digitalen Amtswegen werden beantwortet.

Digi-Seniorenpaket

Dass immer mehr ältere Menschen digital unterwegs sind, zeigen aktuelle Zahlen: Bereits 75 Prozent der 65- bis 84-Jährigen in Österreich nutzen das Internet. Im Jahr 2023 waren es erst 69 Prozent.

EU-Ausweis und Brieftasche am Handy kommen 2027

Um die digitale Selbstständigkeit zu stärken, setzt die Regierung mit dem "Digi-Seniorenpaket" auf kostenlose Workshops und persönliche Unterstützung. Im Rahmen des Pilotprojekts "#Gemeinsam Digital" helfen auch Schüler älteren Menschen beim Umgang mit digitalen Angeboten.

Auch interessant

ID Austria boomt – jetzt sind es fast 6,3 Millionen
User aufgepasst – Neuer Look für die "eAusweise"-App
Achtung, diese ID-Austria-SMS darfst du niemals öffnen

So kommst du zu einem Termin

Die kostenlosen Beratungstermine bei der Digital Austria Servicestelle dauern 20 Minuten und können über digitalaustria.gv.at gebucht werden. Neue Termine werden laufend freigeschaltet.

Wer bei der ID Austria nicht weiterweiß, kann sich damit persönliche Unterstützung holen. Das Angebot steht nicht nur Senioren, sondern allen Österreichern offen.

sea,12.10.2026, 07:36
Mehr zum Thema
ID AustriaDigitales AmtSeniorenAlexander Pröll

Weiterlesen

Weitere Storys
InternetDigitalisierung
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote