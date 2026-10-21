i Der Alko-Lenker verursachte einen tödlichen Unfall. picturedesk.com (Symbolbild) 41-Jähriger mit 1,66 Promille Schein mehrmals schon weg: Todesopfer bei Alko-Fahrt Ein Alko-Lenker (41) tötete bei einem Unfall einen dreifachen Familienvater. Jetzt kommt heraus: Schon dreimal wurde ihm der Führerschein abgenommen. Von Victoria Carina Frühwirth 21.10.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Details im Fall des tödlichen Alko-Unfalls auf der B1 in Ardagger (Bezirk Amstetten): Der 41-jährige Rumäne, der am 31. Juli 2026 einen dreifachen Familienvater bei einem Frontalzusammenstoß getötet hatte, war offenbar schon zuvor im Straßenverkehr auffällig geworden. Wie die "NÖN" berichtet, war ihm bereits dreimal der Führerschein abgenommen worden. Am Dienstag musste sich der Mann am Landesgericht St. Pölten verantworten.

Mit 1,66 Promille in den Tod gerast

Am Unfalltag hatte der 41-Jährige nach eigenen Angaben auf einer Baustelle vier oder fünf Bier sowie zwei Fläschchen Jägermeister getrunken. Trotzdem setzte er sich anschließend ans Steuer seines Pritschenwagens.

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Auf der B1 war der Lenker laut Zeugenaussagen in Schlangenlinien unterwegs und geriet wiederholt auf die Gegenfahrbahn. Schließlich krachte er frontal gegen den Pkw eines 63-jährigen Oberösterreichers. Der dreifache Familienvater hatte keine Chance und starb noch an der Unfallstelle.

Drei Kinder verloren ihren Vater

Der Verstorbene aus Perg im Mühlviertel (OÖ) hinterließ seine Ehefrau, zwei Söhne und eine Tochter. Der Verlust traf die Familie schwer. Einige der Kinder mussten nach dem Unfall psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen.

Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte reumütig. "Es tut mir schrecklich leid", erklärte er. Sein Verteidiger ersuchte um eine milde Strafe und verwies auf die Belastung seines Mandanten.

Fünf Monate muss Alko-Lenker ins Gefängnis

Das Gericht wertete das Geständnis und die bisherige strafrechtliche Unbescholtenheit des 41-Jährigen als mildernd. Von den verhängten 16 Monaten Haft wurden elf bedingt nachgesehen – nicht rechtskräftig.

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Der Witwe und zwei Kindern wurden zudem rund 6.500 Euro für Begräbniskosten zugesprochen. Weitere Forderungen müssen auf dem Zivilrechtsweg geltend gemacht werden.

Besonders bitter: Trotz der laut "NÖN" bereits drei erfolgten Führerscheinabnahmen saß der 41-Jährige erneut am Steuer. Diesmal endete die Fahrt für einen anderen Unfallteilnehmer tödlich.