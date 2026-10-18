i Zwei Jugendliche sterben bei einem schweren Autounfall in Salzburg. Freiwillige Feuerwehr Nußdorf am Haunsberg "Es ist alles unbegreiflich" Erst Mama tot, dann stirbt 16-Jährige bei Horror-Crash Erst im Frühjahr verlor Marie (16) ihre Mutter bei einem Alpinunfall. Nun starb auch das Mädchen bei einem schweren Autounfall in Salzburg. Von Newsdesk Heute 18.10.2026, 20:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kerzen, Blumen und viele Tränen: Nach dem schweren Verkehrsunfall in Nußdorf (Salzburg) herrscht in der Region tiefe Bestürzung. Zwei Jugendliche starben in der Nacht auf Sonntag, eine 18-Jährige wurde schwer verletzt. Zahlreiche Menschen kamen am nächsten Tag an den Unglücksort, darunter auch der Großvater der verstorbenen Marie (16).

Der 90-jährige Hans S. hatte sich dafür auf sein Fahrrad gesetzt und war knapp zwölf Kilometer von Lamprechtshausen nach Nußdorf gefahren. Dort trauerte er um seine Enkelin. "Es ist alles so unbegreiflich, Marie war so ein lebensfrohes Kind. Sie hatte noch so viel vor sich", sagte der Pensionist im Gespräch mit der "Krone". Die Familie hatte erst wenige Monate zuvor einen schweren Verlust erlitten: Maries Mutter war im Frühjahr bei einem Alpinunfall gestorben.

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BMW überschlägt sich mehrfach

Ausgelöst wurde die Tragödie durch einen Unfall im Gewerbegebiet Pabing. Ein 17-Jähriger war dort mit vier weiteren Jugendlichen im BMW unterwegs, als der Wagen auf der nassen Straße ins Schleudern geriet. Der Lenker dürfte deutlich schneller als die erlaubten 50 km/h gefahren sein. Das Fahrzeug streifte mehrere Straßenblöcke, überschlug sich mehrfach und prallte schließlich gegen einen großen Stein.

Der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer schafften es eigenständig aus dem Wrack. Die drei Jugendlichen auf der Rückbank wurden hingegen aus dem BMW geschleudert. Für Marie und einen 17-Jährigen aus Elixhausen kam jede Hilfe zu spät. Eine 18-Jährige aus Oberndorf überlebte schwer verletzt. Keiner der drei Insassen auf der Rückbank war laut Polizei angeschnallt. Alkohol war beim Lenker nicht im Spiel.

Geburtstag erlebt Bursch nicht mehr

Neben zahlreichen Rettungskräften war auch ein Notarzt aus Bayern im Einsatz. Ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Sachverständiger nahm noch in der Nacht die Untersuchungen auf. Unter anderem sollen die Steuergeräte des Unfallwagens ausgewertet werden.

Am Sonntag verwandelte sich die Unfallstelle in einen Platz des Gedenkens. Freunde und Bekannte nahmen unter Tränen Abschied. Für den verstorbenen 17-Jährigen stellten sie ein Bild auf, das ihn gemeinsam mit seiner Katze zeigt. Besonders traurig: Wie die Tageszeitung berichtet, wäre der Jugendliche am Montag 18 Jahre alt geworden.