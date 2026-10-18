i Die angerückten Rettungskräfte konnten für die beiden jungen Menschen nichts mehr tun laumat/Matthias Lauber Horror-Unfall in Salzburg Jugendliche (16, 18) aus BMW katapultiert – sofort tot Furchtbares Unfalldrama im Flachgau! Ein Auto mit fünf jungen Menschen überschlägt sich mehrfach. Zwei Teenager sterben, eine weitere wird verletzt. Von Newsdesk Heute 18.10.2026, 10:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckliche Tragödie im Salzburger Flachgau! Ein Auto mit fünf jungen Menschen ist in der Nacht auf Sonntag (18. Oktober) von der Straße abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen.

Dabei wurden drei Insassen aus dem Fahrzeug geschleudert. Für zwei von ihnen kam jede Hilfe zu spät. Eine 16-Jährige und ein 18-Jähriger starben noch an der Unfallstelle. Eine weitere junge Frau (18) wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

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Pkw kracht gegen Steinblock

Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz vor Mitternacht auf der alten Bundesstraße zwischen Bergheim und Oberndorf.

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Ein 17-jähriger Flachgauer war mit vier weiteren Personen aus der Region unterwegs. Im Bereich der Ortschaft Pabing geriet sein BMW 320i aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern.

Das Fahrzeug prallte am Straßenrand gegen einen Steinblock und überschlug sich anschließend mehrfach.

Drei junge Menschen aus Auto geschleudert

Besonders tragisch: Von den fünf Insassen waren laut Polizei nur der 17-jährige Lenker und sein gleichaltriger Beifahrer angegurtet. Die drei Jugendlichen auf der Rückbank trugen keinen Sicherheitsgurt. Durch die Wucht des Unfalls wurden alle drei aus dem Fahrzeug geschleudert.

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Für eine 16-Jährige und einen 18-Jährigen endete die Fahrt tödlich. Trotz sofortiger notärztlicher Versorgung erlagen beide noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Die dritte Person auf der Rückbank, eine 18-Jährige, erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde sie in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert. Der Lenker und sein 17-jähriger Beifahrer blieben nach eigenen Angaben unverletzt.

Staatsanwaltschaft ordnet Obduktionen an

Wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Sonntag mitteilte, ist die genaue Unfallursache noch ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Beiziehung eines Verkehrsunfallsachverständigen sowie die Obduktion der beiden Todesopfer an.

Auch das völlig zerstörte Auto wurde sichergestellt. Die Ermittler sollen nun rekonstruieren, wie es zu dem Schleudern, dem Aufprall gegen den Steinblock und den mehrfachen Überschlägen kommen konnte.