Mann (63) stürzt mit Fahrrad, stirbt dann in Bachbett

Schock für einen Jogger in der Bezirkshauptstadt: Er war am Trattnachtalweg unterwegs, als er gegen 7.30 Uhr nahe des Bachs ein Rad entdeckte. Nur wenige Meter davon entfernt lag ein Mann in der Trattnach.
Der Läufer stoppte sofort einen Autofahrer. Dieser setzte einen Notruf ab.
Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen musste der Notarzt kurz vor 8 Uhr den Tod des Verunglückten feststellen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen 63-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen.
Er dürfte mit dem Fahrrad hingefallen sein. Auch entlang des Schotterweges wurden Sturzspuren festgestellt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion der Leiche an.