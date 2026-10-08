i Hier stürzte der 63-Jährige, bevor in der Trattnach landete. laumat/Matthias Lauber Schock für Jogger Mann (63) stürzt mit Fahrrad, stirbt dann in Bachbett Schlimmer Unfall Donnerstag früh in Grieskirchen: Ein 63-jähriger Mann ist mit seinem Fahrrad gestürzt und dann in der Trattnach gestorben. Von Oberösterreich Heute 08.10.2026, 12:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Schock für einen Jogger in der Bezirkshauptstadt: Er war am Trattnachtalweg unterwegs, als er gegen 7.30 Uhr nahe des Bachs ein Rad entdeckte. Nur wenige Meter davon entfernt lag ein Mann in der Trattnach.

Der Läufer stoppte sofort einen Autofahrer. Dieser setzte einen Notruf ab.

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Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen musste der Notarzt kurz vor 8 Uhr den Tod des Verunglückten feststellen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen 63-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen.

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Obduktion angeordnet

Er dürfte mit dem Fahrrad hingefallen sein. Auch entlang des Schotterweges wurden Sturzspuren festgestellt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion der Leiche an.