Kalkaustritt! Feuerwehren mit Atemschutz im Einsatz

Ein Zwischenfall auf einem Firmengelände in Stadl-Paura hat am Mittwochabend die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Bei Arbeiten mit einem Lkw dürfte es zu einer Überfüllung gekommen sein. In weiterer Folge trat Kalk aus.
Die Feuerwehr wurde daraufhin zu dem Betrieb im Bezirk Wels-Land alarmiert.
Wegen des ausgetretenen Kalks mussten die Feuerwehrleute besondere Schutzmaßnahmen treffen. Sie arbeiteten mit Schutzanzügen und unter Atemschutz.
Der Schadstoffeinsatz zog sich über einen längeren Zeitraum.
Neben den Einsatzkräften von zwei Feuerwehren rückten auch der Rettungsdienst und die Polizei zum Firmengelände aus.
Auslöser des Kalkaustritts dürfte eine Überfüllung bei den Verladearbeiten mit dem Lkw gewesen sein.