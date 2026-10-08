i ? Stadl-Paura Kalkaustritt! Feuerwehren mit Atemschutz im Einsatz Ein Kalkaustritt bei Verladearbeiten mit einem Lkw hat am Mittwochabend in Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land) einen längeren Schadstoffeinsatz ausgelöst. Von André Wilding 08.10.2026, 07:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Zwischenfall auf einem Firmengelände in Stadl-Paura hat am Mittwochabend die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Bei Arbeiten mit einem Lkw dürfte es zu einer Überfüllung gekommen sein. In weiterer Folge trat Kalk aus.

Die Feuerwehr wurde daraufhin zu dem Betrieb im Bezirk Wels-Land alarmiert.

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Feuerwehr rückt mit Schutzanzügen an

Wegen des ausgetretenen Kalks mussten die Feuerwehrleute besondere Schutzmaßnahmen treffen. Sie arbeiteten mit Schutzanzügen und unter Atemschutz.

Der Schadstoffeinsatz zog sich über einen längeren Zeitraum.

Zwei Feuerwehren im Einsatz

Neben den Einsatzkräften von zwei Feuerwehren rückten auch der Rettungsdienst und die Polizei zum Firmengelände aus.

Die Bilder des Tages i ?

Auslöser des Kalkaustritts dürfte eine Überfüllung bei den Verladearbeiten mit dem Lkw gewesen sein.