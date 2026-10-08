i Die "Parfümerie Isabella" auf der Linzer Landstraße wird mit Jahresende zusperren. "Heute" In der Linzer City "Einfach zu viel" – wieder sperrt Traditionsgeschäft zu Nach 77 Jahren ist Schluss: Eine bekannte Parfümerie auf der Linzer Landstraße schließt. Dem Betreiber wächst der Aufwand über den Kopf. Von Oberösterreich Heute 08.10.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Generationen von Linzern war sie eine Adresse für den Lieblingsduft, ein Geschenk oder ein bisserl Luxus zwischendurch. Jetzt steht fest: Die "Parfümerie Isabella" auf der Landstraße wird zum Jahresende zusperren. Damit verliert die Einkaufsmeile schon wieder einen ihrer langjährigen Familienbetriebe. Erst kürzlich wurde bekannt, dass das altehrwürdige Modehaus Steiner seine Pforten schließt.

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"Mir wird es einfach zu viel"

"Mir wird es einfach zu viel", erklärt der 58-jährige Inhaber gegenüber den "OÖN". Neben der Parfümerie führt er auch die benachbarte "Confiserie Isabella", die Schokoladenmanufaktur "Marc Chocolatier" in der Harrachstraße und ein IT-Unternehmen. Am meisten Arbeit mache ihm allerdings das Geschäft mit den Düften.

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Neue Produkte im Regal bedeuten für den Händler längst nicht automatisch gute Geschäfte. Laut dem Betreiber bringen die Hersteller laufend neue Serien heraus, die er aufgrund seiner Verträge auch abnehmen muss. Gleichzeitig machen ihm die Konkurrenz im Internet, kleinere Gewinnspannen und weniger Kunden zu schaffen.

Um wirtschaftlich auf demselben Stand zu bleiben, müsse er deshalb Jahr für Jahr mehr leisten. Seine Konsequenz: Künftig steckt er seine Energie vor allem in Pralinen, Torten und Co. Die Confiserie und die eigene Schokoladenmanufaktur bleiben bestehen.

Söhne wollen nicht übernehmen

Der Abschied fällt dem Unternehmer schwer. Auch eine Übergabe an die nächste Generation ist keine Option: Seine beiden Söhne wollen die Parfümerie nicht übernehmen. Bei den Mitarbeiterinnen und der treuen Kundschaft sitzt die Nachricht entsprechend tief.

Die Geschichte der Familie im Handel reicht sogar mehr als ein Jahrhundert zurück. Um 1920 eröffnete die Großtante des heutigen Betreibers ein Geschäft für Haushaltsartikel und Reinigungsmittel. 1949 kamen Parfümeriewaren dazu, wenige Jahre später erhielt der Betrieb den Namen "Isabella". Ab 1960 wurden dort auch Süßigkeiten verkauft.