i "Technik Modern" liegt direkt auf der Mariahilfer Straße. Archivbild Google Auf MaHü "sterben alle aus" Miet-Schock! Wiener Kultgeschäft droht das Aus Seit 1971 verkauft "Technik Modern" auf der Mariahilfer Straße Werkzeug. Eine mögliche Vervierfachung der Miete bedroht jetzt den Betrieb. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 20:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit mehr als 50 Jahren gehört "Technik Modern" zur Mariahilfer Straße. Schrauben, Bohrer, Maschinen und Werkzeug gibt es dort seit 1971. Doch ausgerechnet der geplante Generationenwechsel könnte für das Wiener Traditionsgeschäft das Ende bedeuten.

Inhaber Michael Reihs möchte bereits seit mehr als zwei Jahren in Pension gehen. Ein Nachfolger wäre längst gefunden: Aleks Ikic arbeitet seit zehn Jahren im Geschäft und möchte den Betrieb übernehmen. Doch dabei gibt es ein großes Problem.

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Miete könnte auf 9.700 Euro steigen

Im bestehenden Mietvertrag ist kein Weitergaberecht vorgesehen. Bei einem Verkauf kann die Vermieterin, die Vienna Insurance Group (VIG), den Mietzins deshalb auf einen sogenannten angemessenen Betrag anheben.

Ein Gerichtsgutachter untersuchte, welche Mieten andere Geschäfte in vergleichbarer Lage bezahlen. Dabei wurden laut "Krone" unter anderem Filialen großer Modeketten wie Zara und H&M zum Vergleich herangezogen.

Das Ergebnis sorgt bei dem kleinen Fachhändler für Alarm: Rund 9.700 Euro monatlich soll die Miete demnach betragen. Das wäre beinahe das Vierfache der bisherigen Belastung. "Da können wir gleich zusperren", sagt Ikic.

Zweites Gutachten kommt auf 3.800 Euro

Im Sommer wurde deshalb ein weiteres Gutachten erstellt. Dieses sollte berücksichtigen, welchen Mietzins der Betrieb wirtschaftlich tatsächlich tragen kann.

Das Ergebnis fällt deutlich niedriger aus: Rund 3.800 Euro monatlich wären demnach angemessen. Mit dieser Summe könnte Ikic nach eigenen Angaben leben. Die Vermieterseite zweifelt dieses Gutachten allerdings an.

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Nach Darstellung von Ikic werde argumentiert, dass "Technik Modern" im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Erträge erwirtschafte. Dabei würden dem Traditionsbetrieb Unternehmen wie OBI, Bosch oder MediaMarkt gegenübergestellt.

"Man kann keinen kleinen Fachhandel mit Großkonzernen vergleichen", hält Ikic dagegen.

Umzug kommt für Händler nicht infrage

Auch ein Wechsel in eine günstigere Seitengasse ist für das Geschäft keine Lösung. Der Standort auf der Mariahilfer Straße sei entscheidend, weil der Fachhandel von der Laufkundschaft lebe. "Dann würde es uns ergehen wie den anderen. Die sterben alle aus", sagt Ikic.

Ein anderes traditionsreiches Werkzeuggeschäft auf der Mariahilfer Straße, "Werkzeug Willi", musste bereits schließen.

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1.800 Menschen unterschreiben Petition

Unterstützung bekommt "Technik Modern" mittlerweile von zahlreichen Kunden. Im Geschäft liegt die Petition "Rettet Technik Modern" auf. Rund 1.800 Unterschriften wurden bereits gesammelt.

Eine Lösung im Streit um die künftige Miete gibt es dennoch bislang nicht. "Wir hoffen, dass das Tauziehen mit dem Vermieter nächstes Jahr vorbei ist. Aber ein Ende ist derzeit nicht in Sicht", erklärt Ikic.

Die Vienna Insurance Group erklärt, man bemühe sich seit Jahren um eine Einigung und habe dafür ein externes Gutachten eingeholt.