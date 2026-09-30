i Die Ermittlungen laufen. (Symbolbild) istock Moped gestohlen Teenager flüchten vor Polizei in Wiener Wohnblock In Wien-Liesing sind zwei 16-Jährige nach einer nächtlichen Flucht vor der Polizei festgenommen worden. Die Beamten fanden ein gestohlenes Moped. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 13:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kurzgeschlossenes Moped, eine Autobatterie und mehrere flüchtende Jugendliche beschäftigten in der Nacht auf Mittwoch die Polizei in Wien-Liesing. Zwei 16-Jährige wurden wenig später festgenommen, nach drei weiteren Tatverdächtigen wird noch gesucht.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing waren gegen 1 Uhr auf Streife, als ihnen mehrere Personen bei abgestellten Motorrädern auffielen. Als die Jugendlichen die Polizisten bemerkten, liefen sie in Richtung eines angrenzenden Wohnblocks in der Walter-Jurmann-Gasse davon.

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Am Ort fanden die Beamten anschließend eine Autobatterie sowie ein kurzgeschlossenes Moped. Sofort wurde eine Fahndung nach den Flüchtenden eingeleitet.

Zwei 16-Jährige festgenommen

Kurze Zeit später konnten zwei 16-Jährige in der Wohnhausanlage angehalten werden. Einer der beiden ist türkischer Staatsbürger, der andere österreichischer Staatsbürger. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die gefundene Autobatterie einem der Jugendlichen zugeordnet werden konnte.

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Auch die Herkunft des Mopeds wurde geklärt: Das Fahrzeug war bereits wenige Tage zuvor als gestohlen gemeldet worden.

Die beiden 16-Jährigen wurden vorläufig festgenommen und befinden sich in polizeilicher Anhaltung. Die Ermittlungen zu drei weiteren Tatverdächtigen laufen.