i Mann wurde in Hotel in Wien-Landstraße um sein Geld gebracht. istock (Symbolbild) Alexandra und Iza gesucht 27.000 Euro weg! So tappte Wiener in die Sex-Falle Zwei Frauen sollen einen Wiener betäubt und sein Handy mit dessen Gesicht entsperrt haben, nun sind 27.000 Euro weg, Alexandra und Iza werden gesucht! Von Thomas Peterthalner 29.09.2026, 13:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein etwas zu feucht-fröhlicher Abend endete für einen 34-jährigen Wiener vor Kurzem mit einem Albtraum. Der Mann hatte sich am 24. September über eine Online-Plattform zwei Escortdamen in ein bekanntes Hotel in Wien-Landstraße bestellt – wir berichteten.

Alexandra und Iza

Dort verbrachte der Mann den Abend mit den Frauen, die sich "Alexandra" und "Iza" nannten. Es wurde gefeiert. Doch gegen 5 Uhr früh wurde dem Wiener plötzlich schwindelig, er verlor das Bewusstsein. Laut Polizei ist es möglich, dass ihm die Frauen unbemerkt K.O.-Tropfen in seine Getränke gemixt hatten.

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Face ID wird für Wiener zur Falle

Als der 34-Jährige wehrlos im Bett lag, sollen die beiden Frauen sein Smartphone an sich genommen haben. Dabei wurde ausgerechnet die Face-ID-Sicherung zur Falle für den Wiener: Die Verdächtigen sollen das Handy vor das Gesicht des Opfers gehalten und es so entsperrt haben.

Online Banking entsperrt

Damit hatten sie offenbar Zugriff auf das Smartphone und in weiterer Folge auch auf die Online-Banking-App des Mannes. Rund 27.000 Euro sollen die Frauen von seinem Konto auf verschiedene andere Konten überwiesen haben. Danach verschwanden die beiden Verdächtigen. Laut Polizei sollen die gesuchten Frauen aus Osteuropa stammen.

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Bitte um Hinweise

Die Kripo ermittelt, konnte bereits Daten sichern. Noch immer wird aber um Hinweise zu den beiden Frauen gebeten. Diese werden unter der Telefonnummer 01/31 310-62800 entgegengenommen - auch anonym.