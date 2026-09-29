i Der Verdächtige wurde festgenommen. iStock Schock in Wien Einbrecher im Auto erwischt – dann rastet er völlig aus Schock für einen Wiener Autofahrer: Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, saß darin plötzlich ein fremder Mann. Die Polizei musste eingreifen. Von Newsdesk Heute 29.09.2026, 13:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Montag brachte ein Mann gegen 17 Uhr seine Einkäufe aus seinem Pkw in die Wohnung. Als er wieder zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er darin einen unbekannten Mann. Dieser durchsuchte gerade das Handschuhfach des Autos.

Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei zu der Adresse in der Karl-Bekehrty-Straße in Wien-Penzing. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, befand sich der Tatverdächtige noch im Fahrzeug.

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Verdächtiger festgenommen

Im Zuge der darauffolgenden Personenkontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 42-jährigen Syrer eine Verpflichtung zur Ausreise sowie ein Festnahmeauftrag bestanden. Der Verdächtige zeigte sich plötzlich zunehmend unkooperativ.

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Der Syrer versuchte die Polizisten mit einer Gürtelschnalle zu attackieren und wurde schlussendlich unter Anwendung von Körperkraft festgenommen. Die weiteren Ermittlungen laufen.