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Der Verdächtige wurde festgenommen.
Der Verdächtige wurde festgenommen.
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Schock in Wien

Einbrecher im Auto erwischt – dann rastet er völlig aus

Schock für einen Wiener Autofahrer: Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, saß darin plötzlich ein fremder Mann. Die Polizei musste eingreifen.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
29.09.2026, 13:02
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Am Montag brachte ein Mann gegen 17 Uhr seine Einkäufe aus seinem Pkw in die Wohnung. Als er wieder zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er darin einen unbekannten Mann. Dieser durchsuchte gerade das Handschuhfach des Autos.

Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei zu der Adresse in der Karl-Bekehrty-Straße in Wien-Penzing. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, befand sich der Tatverdächtige noch im Fahrzeug.

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Verdächtiger festgenommen

Im Zuge der darauffolgenden Personenkontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 42-jährigen Syrer eine Verpflichtung zur Ausreise sowie ein Festnahmeauftrag bestanden. Der Verdächtige zeigte sich plötzlich zunehmend unkooperativ.

Polizei nimmt Verdächtige fest – Jüngster ist erst 13

Der Syrer versuchte die Polizisten mit einer Gürtelschnalle zu attackieren und wurde schlussendlich unter Anwendung von Körperkraft festgenommen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

red,29.09.2026, 13:02
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