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Der Stalker kam ganz alleine zu seiner Gerichtsverhandlung am Wiener Landl.
Der Stalker kam ganz alleine zu seiner Gerichtsverhandlung am Wiener Landl.
Denise Auer
"Versteckte sich hinterm Baum"

Wiener soll Ex mit Laserpointer gestalkt haben

Ein Mann soll seine Ex über ein Jahr verfolgt, beschatten und beschimpft haben. Nun musste er sich wegen Stalkings vor Gericht verantworten.
Christian Tomsits
Von Christian Tomsits
28.09.2026, 20:24
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Der grauhaarige Riese kam schlecht gelaunt und ganz in Schwarz gekleidet zu seinem Stalking-Prozess am Montagmorgen am Wiener Landl. Der Angestellte soll seine frühere Lebensgefährtin von April 2025 bis zum Mai 2026 über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr beharrlich verfolgt haben. Immer wieder habe er sie vor ihrer Wohnung aufgesucht und kontaktiert – auch nach einem Kontaktverbot

Mann stalkte Teenagerin (16) – drohte mit Nacktbildern

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Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555

Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247

Rat auf Draht: 147

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Polizei-Notruf: 133

Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte  >

Laut Strafantrag lauerte er seiner Ex immer wieder auf und soll sogar mit einem Laserpointer in ihre Wohnung geleuchtet haben. Doch damit nicht genug: Mehrfach schmierte er Beschimpfungen wie "Miststück" oder "Bitch" an Wände und Gehsteig – weswegen ihm auch Sachbeschädigung vorgeworfen wird – und ließ sich unschön auf Facebook über sie aus.

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"Stimmt alles nicht", gab der Angeklagte genervt zu Protokoll und bestritt jegliche Schuld. Die Ex-Freundin indes fürchtete um ihr Leben, wie sie im Zeugenstand wiedergab. "Er hat mich ständig verfolgt und sich einmal sogar hinter einem Baum versteckt", schluchzte die Frau. Da noch weitere Zeugen benötigt werden, wurde die Verhandlung auf November vertagt. Die Unschuldsvermutung gilt.

ct,28.09.2026, 20:24
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