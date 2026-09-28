Rauch in der U-Bahn! Großeinsatz in Wiener City

Alarm für die Einsatzkräfte Montagabend (28.9.) in der Wiener City. Berufsfeuerwehr, Rotes Kreuz und Berufsrettung rasten mit einem Großaufgebot zur U2-Station Schottentor bei der Wiener Uni. Die Berufsrettung war sogar mit einem Bus der Sondereinsatzgruppe vor Ort – zum Glück wurde die Hilfe der Profis aber nicht benötigt.
In der Station war es zu einer Rauchentwicklung gekommen, sofort wurde Brandalarm ausgerufen und die Station geräumt. Schnell gab es Entwarnung. "Es handelte sich um einen defekten Stromabnehmer bei einem U-Bahnzug", so eine Sprecherin der Wiener Linien zu "Heute". Dieser lief heiß, Rauch zog durch die Station.
Der U-Bahnbetrieb der Linie U2 war kurzzeitig eingestellt, es gab Verspätungen. Gegen 19 Uhr lief dann der Betrieb auf der Linie U2 zwischen Seestadt und Karlsplatz wieder ganz normal weiter.
"Es gab eine kurzfristige Rauchentwicklung in der Station", bestätigte auch ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten aber schon nach wenige Minuten wieder abziehen, verletzt wurde zum Glück niemand.