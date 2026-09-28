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Alarm am Schottentor

Rauch in der U-Bahn! Großeinsatz in Wiener City

Ein Großaufgebot von Berufsfeuerwehr und Berufsrettung raste zur U2-Station Schottentor bei der Wiener Universität. In der Station rauchte es!
Thomas Peterthalner
Von Thomas Peterthalner
28.09.2026, 19:18
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Alarm für die Einsatzkräfte Montagabend (28.9.) in der Wiener City. Berufsfeuerwehr, Rotes Kreuz und Berufsrettung rasten mit einem Großaufgebot zur U2-Station Schottentor bei der Wiener Uni. Die Berufsrettung war sogar mit einem Bus der Sondereinsatzgruppe vor Ort – zum Glück wurde die Hilfe der Profis aber nicht benötigt.

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Einsatz am Schottentor bei der Wiener Uni
Einsatz am Schottentor bei der Wiener Uni
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Rauch in Station

In der Station war es zu einer Rauchentwicklung gekommen, sofort wurde Brandalarm ausgerufen und die Station geräumt. Schnell gab es Entwarnung. "Es handelte sich um einen defekten Stromabnehmer bei einem U-Bahnzug", so eine Sprecherin der Wiener Linien zu "Heute". Dieser lief heiß, Rauch zog durch die Station.

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U2 stand still

Der U-Bahnbetrieb der Linie U2 war kurzzeitig eingestellt, es gab Verspätungen. Gegen 19 Uhr lief dann der Betrieb auf der Linie U2 zwischen Seestadt und Karlsplatz wieder ganz normal weiter.

Einsatz war schnell beendet

"Es gab eine kurzfristige Rauchentwicklung in der Station", bestätigte auch ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten aber schon nach wenige Minuten wieder abziehen, verletzt wurde zum Glück niemand.

pet,28.09.2026, 19:18
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