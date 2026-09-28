i Die Polizei konnte den 14-jährigen festnehmen. iStock Auf frischer Tat ertappt Drogendealer festgenommen – er ist erst 14 Jahre alt Ein 14-Jähriger wurde in Wien festgenommen, nachdem ihn Beamte beim Drogenverkauf erwischt hatten. Nun sitzt er in einer Justizanstalt. Von Newsdesk Heute 28.09.2026, 10:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Sonntag konnten Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) gegen 16 Uhr einen verdächtigen 14-Jährigen beobachten. Sie erwischten ihn am Keplerplatz in Wien-Favoriten beim Drogenhandel.

So soll der Syrer 1,6 Gramm Marihuana verkauft haben. Zudem hatte der 14-Jährige 0,8 Gramm weitere Drogen und 90 Euro Bargeld dabei. Der Jugendliche wurde in weiterer Folge festgenommen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Bilder des Tages i ?

Des Weiteren wurde gegen den 14-Jährigen ein Betretungsverbot für die Schutzzone ausgesprochen. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.