Drogendealer festgenommen – er ist erst 14 Jahre alt

Am Sonntag konnten Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) gegen 16 Uhr einen verdächtigen 14-Jährigen beobachten. Sie erwischten ihn am Keplerplatz in Wien-Favoriten beim Drogenhandel.
So soll der Syrer 1,6 Gramm Marihuana verkauft haben. Zudem hatte der 14-Jährige 0,8 Gramm weitere Drogen und 90 Euro Bargeld dabei. Der Jugendliche wurde in weiterer Folge festgenommen.
Des Weiteren wurde gegen den 14-Jährigen ein Betretungsverbot für die Schutzzone ausgesprochen. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.