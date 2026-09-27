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Der Verdächtige konnte in der Station Volkstheater festgenommen werden.
Der Verdächtige konnte in der Station Volkstheater festgenommen werden.
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Blutende Wunde am Kopf

Messer-Mann bedroht Fahrgäste in der U3

Am Samstag bedrohte ein 34-Jähriger mehrere Fahrgäste der Linie U3 in Wien mit einem Messer. Die Polizei konnte ihn festnehmen.
Michael Rauhofer-Redl
Von Michael Rauhofer-Redl
27.09.2026, 19:43
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Ein mit einem Messer bewaffnete Mann sorgte am Samstag für einen Polizeieinsatz in der Wiener City. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien am Sonntag in einer Aussendung mitteilt, soll dieser mehrere Fahrgäste in der U-Bahn mit der Waffe bedroht haben.

Aufgrund einer genauen Personsbeschreibung konnten die Beamten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt den Tatverdächtigen im Zug der U-Bahn Linie U3, welche gerade in der Haltestelle Volkstheater stand, anhalten. Der 34-jährige Österreicher machte teilweise wirre Angaben gegenüber den Polizisten.

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Mann wurde festgenommen

Weiters hatte der Mann eine blutende Wunde im Kopfbereich, die er sich seinen Angaben zufolge kurz zuvor selbst zugefügt haben soll. Im Zuge einer Personsdurchsuchung konnten ein Jagdmesser und eine geringe Menge Suchmittel vorgefunden und sichergestellt werden. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

mrr,27.09.2026, 19:43
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