Biker (31) stirbt nach Crash mit Pkw in Donaustadt

Ein schwerer Verkehrsunfall in Wien-Donaustadt endete für einen 31-jährigen Motorradlenker tödlich. Der Mann kollidierte im Kreuzungsbereich der Breitenleer Straße mit der Ziegelhofstraße mit einem Pkw.
Nach ersten Erhebungen war eine 85-jährige Autofahrerin auf der Breitenleer Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Ziegelhofstraße wollte sie nach links abbiegen.
Zur selben Zeit fuhr der 31-Jährige mit seinem Motorrad auf der Breitenleer Straße in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte die Kreuzung augenscheinlich geradeaus überqueren.
Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad. Der 31-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.
Die alarmierte Berufsrettung Wien begann umgehend mit Reanimationsmaßnahmen. Trotz der Bemühungen der Einsatzkräfte konnte der Mann nicht gerettet werden. Der Notarzt stellte seinen Tod fest.
Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat den Unfall aufgenommen.