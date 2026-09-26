i Der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen. IMAGO/NurPhoto (Symbolbild) Tödlicher Unfall in Wien Biker (31) stirbt nach Crash mit Pkw in Donaustadt Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Wien-Donaustadt wurde ein Motorradlenker (31) tödlich verletzt. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Von André Wilding 26.09.2026, 15:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall in Wien-Donaustadt endete für einen 31-jährigen Motorradlenker tödlich. Der Mann kollidierte im Kreuzungsbereich der Breitenleer Straße mit der Ziegelhofstraße mit einem Pkw.

Nach ersten Erhebungen war eine 85-jährige Autofahrerin auf der Breitenleer Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Ziegelhofstraße wollte sie nach links abbiegen.

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Zusammenstoß auf Kreuzung

Zur selben Zeit fuhr der 31-Jährige mit seinem Motorrad auf der Breitenleer Straße in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte die Kreuzung augenscheinlich geradeaus überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad. Der 31-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.

Reanimation ohne Erfolg

Die alarmierte Berufsrettung Wien begann umgehend mit Reanimationsmaßnahmen. Trotz der Bemühungen der Einsatzkräfte konnte der Mann nicht gerettet werden. Der Notarzt stellte seinen Tod fest.

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Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat den Unfall aufgenommen.