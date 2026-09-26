i Die WEGA rückte aus. IMAGO/Andreas Stroh (Symbolbild) Wohnung in Wien verwüstet Kinder mit Tod bedroht – WEGA nimmt Vater fest Ein 42-Jähriger soll in Wien-Donaustadt seine drei Kinder mit dem Umbringen bedroht haben. Die WEGA nahm den Mann in der Wohnung vorläufig fest. Von Newsdesk Heute 26.09.2026, 08:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatischer Polizeieinsatz in Wien-Donaustadt: Drei Geschwister flüchteten in der Nacht auf Donnerstag aus einer Wohnung, nachdem ihr Vater sie mit dem Umbringen bedroht haben soll. Die WEGA nahm den 42-Jährigen wenig später vorläufig fest.

Gegen 3.28 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus gerufen. Vor Ort warteten eine 21-Jährige und ihre beiden Brüder auf die Einsatzkräfte.

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Vater soll Wohnung verwüstet haben

Nach Angaben der Polizei soll sich der 42-jährige russische Staatsbürger zuvor gewaltsam Zutritt zur Wohnung seiner Ex-Frau und der gemeinsamen Kinder verschafft haben.

Zu diesem Zeitpunkt sollen sich lediglich die drei Kinder in der Wohnung aufgehalten haben. Der Mann soll ihnen mit dem Umbringen gedroht und beinahe die gesamte Wohnungseinrichtung gewaltsam zerstört haben.

Die drei Geschwister bekamen Angst und flüchteten aus der Wohnung. Körperlich verletzt wurde laut Polizei niemand.

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WEGA nimmt 42-Jährigen fest

Beamte der Sondereinheit WEGA trafen den 42-Jährigen schließlich noch in der Wohnung an und nahmen ihn vorläufig fest.

Gegen den Mann wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 42-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.