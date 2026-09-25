i Bild: Sabine Hertel (Symbolbild) Er hatte Hausverbot 24-Jähriger attackiert Polizisten vor Wiener Lokal Ein 24-Jähriger soll am Alsergrund einen Gast verletzt und später Polizisten attackiert haben. Vier Beamte wurden verletzt. Von Michael Rauhofer-Redl 25.09.2026, 12:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht auf Donnerstag ist ein Lokalbesuch am Wiener Alsergrund völlig eskaliert. Polizisten wurden gegen 4.30 Uhr zu einem Lokal im Bereich der Spittelauer Lände gerufen. Von dem Vorfall berichtet nun die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien in einer Aussendung.

Dort soll ein 24-jähriger russischer Staatsbürger zuvor einen 37-jährigen Gast bedroht und mit der Faust verletzt haben. Der mutmaßliche Angreifer wurde angezeigt, der Lokalbesitzer sprach außerdem ein Hausverbot gegen ihn aus.

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Mann kehrte zurück

Doch damit war der Einsatz noch lange nicht vorbei. Wenig später ging erneut ein Polizeinotruf ein. Der 24-Jährige war laut Polizei zum Lokal zurückgekehrt, schrie vor dem Lokal lautstark herum und weigerte sich, den Bereich zu verlassen.

Als die Polizisten eintrafen, soll sich der Mann äußerst aggressiv verhalten haben. Er gestikulierte mit den Fäusten und ließ sich laut Polizei auch durch mehrfache Aufforderungen nicht beruhigen. Zudem soll er die anwesenden Beamten bedroht haben.

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Vier Beamte bei Festnahme verletzt

Schließlich soll der 24-Jährige versucht haben, die Polizisten zu attackieren. Die Beamten nahmen ihn wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig fest.

Bei der Festnahme wurden insgesamt vier Polizisten verletzt. Für drei von ihnen war der Dienst danach vorbei.