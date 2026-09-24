Polizei kontrolliert Moped-Duo und erlebt Überraschung

Beamten der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk (Wien-Meidling) fielen Mittwochnacht (23. September) zwei Jugendliche auf einem Motorroller auf. Weil ihnen die beiden verdächtig vorkamen, hielten sie das Fahrzeug für eine Kontrolle an.
Daraufhin liefen die Jugendlichen plötzlich in unterschiedliche Richtungen davon. Weit kamen sie allerdings nicht: Die Polizisten konnten beide nach kurzer Flucht stoppen.
Bei den Angehaltenen handelt es sich um einen 15-jährigen türkischen und einen 17-jährigen syrischen Staatsbürger.
Als die Beamten den Motorroller näher untersuchten, stellten sie fest, dass das Fahrzeug kurzgeschlossen worden war. Daraufhin wurden die beiden Jugendlichen festgenommen und der Roller sichergestellt.
Bei ihren Vernehmungen machten beide keine Angaben zu den Vorwürfen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie auf freiem Fuß angezeigt. Für die beiden gilt die Unschuldsvermutung.