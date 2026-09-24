StartseiteWienChronik
Als die Beamten den Motorroller näher untersuchten, stellten sie fest, dass das Fahrzeug kurzgeschlossen worden war. (Symbolbild)
Als die Beamten den Motorroller näher untersuchten, stellten sie fest, dass das Fahrzeug kurzgeschlossen worden war. (Symbolbild)
Bild von Alexas_Fotos auf Pixabay
Teenager flüchten

Polizei kontrolliert Moped-Duo und erlebt Überraschung

Zwei Jugendliche ergriffen bei einer Polizeikontrolle in Wien plötzlich die Flucht. Der Motorroller, mit dem sie unterwegs waren, war kurzgeschlossen.
Wien Heute
Von Wien Heute
24.09.2026, 19:27
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Beamten der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk (Wien-Meidling) fielen Mittwochnacht (23. September) zwei Jugendliche auf einem Motorroller auf. Weil ihnen die beiden verdächtig vorkamen, hielten sie das Fahrzeug für eine Kontrolle an.

Daraufhin liefen die Jugendlichen plötzlich in unterschiedliche Richtungen davon. Weit kamen sie allerdings nicht: Die Polizisten konnten beide nach kurzer Flucht stoppen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Mehr zum Thema

Bei den Angehaltenen handelt es sich um einen 15-jährigen türkischen und einen 17-jährigen syrischen Staatsbürger.

Als die Beamten den Motorroller näher untersuchten, stellten sie fest, dass das Fahrzeug kurzgeschlossen worden war. Daraufhin wurden die beiden Jugendlichen festgenommen und der Roller sichergestellt.

Bei ihren Vernehmungen machten beide keine Angaben zu den Vorwürfen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie auf freiem Fuß angezeigt. Für die beiden gilt die Unschuldsvermutung.

red,24.09.2026, 19:27
Mehr zum Thema
Polizei WienJugendlicheDiebstahlFestnahme

Weiterlesen

Weitere Storys
FluchtPolizeiMeidling
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote