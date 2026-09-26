i Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt – mehrere Personen wurden verletzt. LPD Wien Großeinsatz, Waffe, Verletzte Flucht vor Polizei endet mit Horror-Crash in Wien Ein 17-Jähriger soll in Wien mit einer Waffe bedroht worden sein. Auf der Flucht vor der Polizei kam es dann zu einem Crash mit vier Schwerverletzten. Von André Wilding 26.09.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 17-Jähriger verständigte am Freitag gegen 18.35 Uhr den Polizeinotruf, nachdem er eigenen Angaben zufolge im Bereich der Seckendorfstraße von einem Mann mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht worden war.

Der Jugendliche war zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit einem Freund zu Fuß unterwegs. Ersten Erhebungen zufolge hielt ein Fahrzeug neben den beiden Jugendlichen an. Darin befanden sich ein Lenker, ein Beifahrer sowie eine Frau auf der Rückbank. Der Beifahrer soll den 17-Jährigen zunächst nach dem Weg gefragt haben.

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Mit Waffe bedroht

Anschließend habe der Unbekannte den Jugendlichen um einen Geldwechsel gebeten und ihn danach mit einer Waffe bedroht. Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin mit dem Fahrzeug. Aufgrund der detaillierten Beschreibung des Fahrzeuges und der angegebenen Fluchtrichtung konnten weitere Polizeikräfte das gesuchte Fahrzeug im Bereich der Mauerbachstraße wahrnehmen.

Der Lenker wurde durch deutlich sichtbare und hörbare Signale zum Anhalten aufgefordert. Dieser Aufforderung kam er jedoch nicht nach und setzte seine Fahrt fort. In weiterer Folge kam es zwischen dem flüchtenden Fahrzeug und einem unbeteiligten Pkw zu einem Zusammenstoß.

In kritischem Zustand

Dabei wurden der 20-jährige Fahrzeuglenker aus Österreich, der 19-jährige Beifahrer aus Serbein sowie sowie die 23-jährige Beifahrerin aus Serbien schwer verletzt. Die Verletzten wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der 19-Jährige befand sich bei der Einlieferung in kritischem Zustand. Auch im zweiten Fahrzeug wurde ein 8-jähriges Kind bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Es musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ermittlungen laufen

Zwei der Beschuldigten – der 19-jährige Beifahrer und der 20-jährige Lenker – befinden sich derzeit noch im Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien besteht gegen beide Männer eine Festnahmeanordnung. Die 23-jährige Frau wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Die Bilder des Tages i ?

Das Verkehrsunfallskommando der Landesverkehrsabteilung Wien hat den Unfall aufgenommen.