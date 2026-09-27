i Archivbild eines Polizeieinsatzes in Wien. Sabine Hertel Pfefferspray eingesetzt Mann geht mit Eisenstange auf Wiener Polizisten los Ein 26-Jähriger alarmierte in Wien-Hernals selbst die Polizei. Als die Beamten kamen, ging er mit einer Eisenstange auf sie los. Von Michael Rauhofer-Redl 27.09.2026, 19:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Polizeieinsatz ist am Samstagabend in Wien-Hernals eskaliert. Gegen 19.30 Uhr verständigte ein 26-jähriger Rumäne selbst den Polizeinotruf und gab an, dringend Hilfe zu benötigen.

Während der Zufahrt wurde den Beamten über Funk mitgeteilt, dass es sich bei dem Mieter der Wohnung um einen amtsbekannten aggressiven Mann handelt. Als die Polizisten bei der Wohnung in einem Mehrparteienhaus eintrafen, stand die Tür bereits offen. In der Wohnung entdeckten sie den nur mit einer Hose bekleideten Mann vor einem Spiegel. In der Hand hielt er eine Eisenstange.

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Polizei attackiert

Als ihn die Beamten ansprachen, drehte er sich wortlos um und ging mit der Stange auf sie zu. Mehrere Aufforderungen, stehen zu bleiben und die Eisenstange wegzulegen, ignorierte er laut Polizei.

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Als der 26-Jährige die Stange gegen einen Polizisten erhob, setzten die Beamten Pfefferspray ein und nahmen ihn vorläufig fest. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz verletzt. Der 26-Jährige wurde von der Rettung versorgt und ins Spital gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.