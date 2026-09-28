i Der Mann bestellte sich zwei Sexarbeiterinnen in ein Wiener Hotel. AAR Studio (Symbolbild) Zwei Prostituierte bestellt Mann (34) bei Sex-Treffen in Wiener Hotel ausgeraubt Ein 34-Jähriger soll in einem Wiener Hotel von zwei Sexarbeiterinnen um einen fünfstelligen Eurobetrag gebracht worden sein. Die Frauen sind flüchtig. Von André Wilding 28.09.2026, 10:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 34-jähriger Mann bestellte sich am 24. September über eine Internetseite zwei Sexarbeiterinnen in ein Hotel im Bezirk Landstraße.

Dort trank der Mann gemeinsam mit den Damen, welche angeblich "Alexandra" und "Iza" heißen, gemeinsam alkoholische Getränke. Daraufhin sei ihm schwindlig geworden.

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Frauen auf der Flucht

Anschließend hätten die beiden Frauen sein Mobiltelefon genommen, ihm dieses vor sein Gesicht gehalten, um es zu entsperren und in weiterer Folge Geld im unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobereich auf verschiedene Konten überwiesen.

Die beiden Frauen sind flüchtig. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, übernahm die weiteren Ermittlungen.

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Hinweise erbeten

Personen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der beiden Frauen machen können, werden ersucht, sich – auch anonym – an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost unter den Telefonnummern 01 31310-62800 zu wenden