i Die Beamten stellten die mutmaßliche Tatwaffe, ein Fleischerbeil, sicher. LPD Wien (KI-generiert) In Wohnung geirrt Mann (19) fragt nach "Justin" und zieht Fleischerbeil Ein 19-Jähriger klopfte am Sonntag an einer Tür in der Landstraße, dabei war er mit einem Fleischerbeil bewaffnet. Die Polizei rückte aus. Von Michael Rauhofer-Redl 28.09.2026, 10:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Irrer Vorfall in der Landstraße. Wie die Landespolizeidirektion Wien am Montag in einer Aussendung mitteilt, begab sich ein 19-jähriger Iraker am Sonntagabend mit einem Fleischerbeil bewaffnet zur Wohnung eines 26-jährigen Mannes im Bezirk Landstraße.

Nachdem der 19-Jährige angeklopft und der 26-Jährige geöffnet hatte, fragte der 19-Jährige nach einem "Justin". Dabei entdeckte der 26-Jährige, dass der Mann ein Fleischerbeil in seiner Jacke hatte, woraufhin er sofort die Wohnungstür schloss, wobei der 19-Jährige versucht habe, dies durch Gegendruck zu verhindern, heißt es.

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Anschließend unterhielten sich die beiden durch die geschlossene Tür, wobei der 19-Jährige immer wieder nach einem "Justin" fragte. Dabei soll er das Fleischerbeil aus seiner Jacke genommen, damit gegen die Wohnungstür geschlagen und dieses auch durch den Briefschlitz gesteckt haben.

19-Jähriger türmte

Nach mehrmaligem Mitteilen, dass hier kein "Justin" wohne, habe der 19-Jährige eingeräumt, sich an der Wohnungstür geirrt zu haben und ging anschließend davon, woraufhin der Wohnungsinhaber den Polizeinotruf verständigte. Im Zuge einer Sofortfahndung konnte der 19-Jährige in einem nahegelegenen Park angehalten werden. Das Fleischerbeil hatte er zuvor in eine Wiese geschmissen.

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Ein Polizeidiensthund fand es im Anschluss. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Das Motiv bzw. wer mit "Justin" gemeint ist, ist bis dato unklar. Es konnte allerdings erhoben werden, dass der 19-Jährige einige Stunden zuvor eine körperliche Auseinandersetzung mit einer bislang unbekannten Gruppe gehabt haben soll, bei der er verletzt wurde. Die Ermittlungen sind im Gange. Eine Vernehmung des 19-Jährigen ist noch ausständig.