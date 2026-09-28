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Die Polizei konnte die Tatverdächtige festnehmen.
Die Polizei konnte die Tatverdächtige festnehmen.
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Parfum, Make-up, Aftershave

309-Euro-Beute – Ladendetektiv stoppt dreiste Diebin

Eine 33-Jährige soll es in einem Wiener Drogeriemarkt auf Make-up & Co. abgesehen haben. Sie wurde vom Ladendetektiv beim Diebstahl erwischt.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
28.09.2026, 10:43
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Am Samstag machte der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes an der Mariahilfer Straße gegen 18 Uhr eine verdächtige Beobachtung. Eine Frau war in seinen Fokus gerückt. Grund dafür war, dass die Verdächtige Waren in ihre Tasche gesteckt hatte.

Diese sei extra für den Diebstahl präpariert gewesen. Der Ladendetektiv konnte die Tatverdächtige anhalten und verständigte in weiterer Folge die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Kopernikusgasse begaben sich zum Einsatzort.

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Dort konnten die Polizisten die Verdächtige festnehmen. Bei ihr handelt es sich um eine 33-jährige Serbin. In ihrer Tasche hatte sie Make-up, Aftershave und Parfum im Wert von 309,55 Euro. Die Waren blieben im Geschäft.

red,Akt. 28.09.2026, 10:47, 28.09.2026, 10:43
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