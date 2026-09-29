i Die Flucht dauerte nicht lang. Getty Images Flucht endet am Balkon Geflohener Häftling bei Drogendeal in Wien erwischt Ein mutmaßlicher Drogendeal am Keplerplatz führte die Polizei zu einem geflohenen Häftling. Der 23-Jährige versteckte sich auf einem Balkon. Von Newsdesk Heute 29.09.2026, 12:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufregung am Wiener Keplerplatz: Zeugen beobachteten am Montag gegen 12.10 Uhr einen mutmaßlichen Suchtmittelhandel und verständigten daraufhin die Polizei. Dank der Personenbeschreibung konnten Polizisten kurz darauf einen 23-Jährigen ausfindig machen. Doch als der Mann die Beamten bemerkte, nahm er sofort Reißaus.

Der Verdächtige flüchtete über mehrere Straßenzüge und lief schließlich in ein Stiegenhaus. Dort verloren die Polizisten den 23-Jährigen zunächst aus den Augen. Die Fahndung ging allerdings weiter – und endete wenig später mit einem ungewöhnlichen Versteck.

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Auf Balkon versteckt

Die Beamten entdeckten den Staatenlosen schließlich auf einem Balkon, wo er sich vor der Polizei versteckt hatte. Der Mann wurde angehalten und kontrolliert.

Dabei kam heraus, warum er womöglich so dringend davonlaufen wollte: Bei dem 23-Jährigen handelte es sich um einen Strafgefangenen, der nicht in die Justizanstalt zurückgekehrt war. Für den 23-Jährigen war die Flucht damit endgültig vorbei. Die Polizei nahm ihn fest und brachte ihn zurück in die zuständige Justizanstalt.