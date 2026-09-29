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Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden.
Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden.
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Viermal zugeschlagen

Polizei schnappt bewaffneten Serien-Räuber in Wien

Vier Raubüberfälle in Wien konnten nun von der Polizei geklärt werden. Ein Tatverdächtiger (22) wurde festgenommen.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
29.09.2026, 12:51
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Von Juli bis August soll ein 22-Jähriger aus Bosnien und Herzegowina insgesamt vier Raubüberfälle in Wien-Liesing durchgeführt haben. Betroffen waren zwei Tankstellen, ein Supermarkt und eine Postfiliale.

Dabei ging der Beschuldigte immer nach demselben Muster vor. So soll der Mann kurz vor Ladenschluss die Mitarbeiter seiner Zielobjekte mit einer Pistole bedroht und dann Bargeld gefordert haben.

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Zugriff nach letztem Coup

Nach intensiven Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Wien konnten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) den 22-Jährigen nach seinem letzten Coup am 25. August festnehmen.

Mit Messer bedroht – Teenager in Favoriten ausgeraubt

Im Zuge einer Hausdurchsuchung konnten Tatkleidung und Tatmittel sichergestellt werden. Zunächst wollte sich der Tatverdächtige nicht zu den Vorwürfen äußern, später brach der Mann sein Schweigen.

Messer-Raub in Wien – WEGA schnappt Verdächtigen

Der 22-Jährige zeigte sich geständig und gab an, aufgrund von finanziellen Problemen gehandelt zu haben. Ein Großteil der Beute konnte von den Beamten sichergestellt werden. Der Mann befindet sich aktuell in Haft.

red,Akt. 29.09.2026, 12:55, 29.09.2026, 12:51
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