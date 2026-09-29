i Der Verdächtige wurde festgenommen. Symbolbild Sabine Hertel. Bei Schwerpunkt Blutige Messerattacke in Wien – Polizei fasst Mann (24) Nach mehreren Raubdelikten und einer schweren Messerattacke soll die Wiener Polizei einen 24-Jährigen in Favoriten gefasst haben. Von Michael Rauhofer-Redl 29.09.2026, 12:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wiener Polizei hat am Montag einen gesuchten 24-Jährigen in Favoriten festgenommen. Dem Syrer werden mehrere Raubdelikte zur Last gelegt. Außerdem soll er einen 40 Jahre alten Mann mit einem Messer schwer verletzt haben.

Die Polizei hatte bereits intensiv gegen den namentlich bekannten Verdächtigen ermittelt. Am Montag hielten Polizisten im Zuge einer gezielten Schwerpunktstreife nach dem 24-Jährigen Ausschau.

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In einem Park im 10. Bezirk wurden die Beamten schließlich auf den Gesuchten aufmerksam. Kurz darauf klickten die Handschellen.

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Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 05 76 77

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Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Polizei-Notruf: 133

Schwere Verletzungen am Oberkörper

Neben mehreren Raubdelikten steht auch eine schwere Messerattacke im Raum. Wie bereits am 26. September berichtet, soll der 24-Jährige im 10. Bezirk einen 40-Jährigen mit einem Messer im Bereich des Oberkörpers attackiert und schwer verletzt haben.

Die Bilder des Tages i ?

Der Verdächtige wurde festgenommen. Die Ermittlungen der Beamten laufen weiter. Dabei soll insbesondere geklärt werden, welche der ihm vorgeworfenen Straftaten dem 24-Jährigen tatsächlich zugeordnet werden können.