Blutige Messerattacke in Wien – Polizei fasst Mann (24)

Die Wiener Polizei hat am Montag einen gesuchten 24-Jährigen in Favoriten festgenommen. Dem Syrer werden mehrere Raubdelikte zur Last gelegt. Außerdem soll er einen 40 Jahre alten Mann mit einem Messer schwer verletzt haben.
Die Polizei hatte bereits intensiv gegen den namentlich bekannten Verdächtigen ermittelt. Am Montag hielten Polizisten im Zuge einer gezielten Schwerpunktstreife nach dem 24-Jährigen Ausschau.
In einem Park im 10. Bezirk wurden die Beamten schließlich auf den Gesuchten aufmerksam. Kurz darauf klickten die Handschellen.
Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe
Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555
Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 05 76 77
Rat auf Draht: 147
Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20
Polizei-Notruf: 133
Neben mehreren Raubdelikten steht auch eine schwere Messerattacke im Raum. Wie bereits am 26. September berichtet, soll der 24-Jährige im 10. Bezirk einen 40-Jährigen mit einem Messer im Bereich des Oberkörpers attackiert und schwer verletzt haben.
Der Verdächtige wurde festgenommen. Die Ermittlungen der Beamten laufen weiter. Dabei soll insbesondere geklärt werden, welche der ihm vorgeworfenen Straftaten dem 24-Jährigen tatsächlich zugeordnet werden können.