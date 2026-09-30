i Disney-Anwalt Georg Kresbach am Landl; Beran A. klagte Sabine Hertel/Heute Kurzer Prozess für Beran A. Swift-Attentäter blitzt mit Klage gegen Disney ab Beran A. zog am Mittwoch in Wien gegen Disney vor Gericht. Wegen hohen Medieninteresses wurde die Verhandlung sogar in einen größeren Saal verlegt. Von Wien Heute 30.09.2026, 11:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Mittwochmorgen saßen sich die Anwälte von Beran A. (21) und der Walt Disney Company im Saal 103 des Wiener Straflandesgerichts gegenüber. Der ungewöhnliche Rechtsstreit hatte bereits im Vorfeld für großes Medieninteresse gesorgt. Aufgrund des Andrangs wurde die Verhandlung extra in einen größeren Saal verlegt.

Der in Wr. Neustadt (NÖ) zu 15 Jahren Haft verurteilte Islamist plante im August 2024 einen Terroranschlag auf die Taylor-Swift-Konzerte in Wien. Der Anschlag wurde vereitelt, alle drei Wien-Konzerte wurden abgesagt. Hunderttausende Fans blieben verängstigt und enttäuscht zurück. Stammelnd entschuldigte er sich bei seinem Prozess bei den "Swifties", wir berichteten. "Ich wollte es eigentlich gar nicht machen", behauptete Beran A. und war den Tränen nahe.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bildstrecke: Swift-Prozess in Wiener Neustadt startet i ?

Eine Ende 2025 ausgestrahlte sechsteilige Disney-Doku über die "Eras Tour" dürfte den radikalen Islamisten in der Haft nun erneut schwer emotionalisiert haben. Denn in der Serie – in der auch die abgesagten Wien-Konzerte und die Anschlagspläne thematisiert wurden – war für wenige Sekunden sein Elternhaus in Ternitz zu sehen, inklusive des Straßennamens.

i ?

"Das waren höchstens ein paar Sekunden", erläuterte der für den Disney-Konzern sprechende Anwalt Georg Kresbach laut "Krone" von der Kanzlei Wolf Theiss Rechtsanwälte am Mittwoch vor Ort. In der Doku sei nicht einmal der Name des Klägers genannt worden, betonte er. Das Herzeigen des Hauses und des Straßennamens habe dennoch seine höchstpersönliche Privatsphäre verletzt, argumentierte Ulrike Zeller von der Wiener Kanzlei des Kurz-Anwalts Werner Suppan.

Die Richterin fackelte nicht lange und machte kurzen Prozess: Beran A., der selbst nicht vor Ort war, blitzte mit seinem Begehren in erster Instanz ab. "Er wohnt längst nicht mehr dort. Zudem ist der Wohnort in der Regel nur der persönliche Lebensbereich, nicht aber der höchstpersönliche Lebensbereich", entschied die Richterin laut "Krone". "Der Tatbestand misslingt", hieß es wörtlich. Berans Eltern bekamen übrigens bereits jeweils 3.000 Euro Entschädigung vom Disney Konzern.