i Notfall-OP im Tiergarten beim Brillenbären Sabine Hertel/Tiergarten Schönbrunn "Mussten ihn ziehen" Drama im Zoo Schönbrunn – Brillenbär brach sich Zahn ab Unglück im Zoo: Einer der Brillenbären hatte sich einen Zahn abgebrochen. Weil der Wurzelkanal offenlag, kam er unters Messer. Von Wien Heute 30.09.2026, 14:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tierisches Drama im Tiergarten Schönbrunn: Einem der Brillenbär-Männchen machte ein unterer Backenzahn ordentlich zu schaffen. Beim Tier war aufgefallen, dass einer der langen Eckzähne beschädigt war. Eine genauere Untersuchung zeigte – die Verletzung reichte bis knapp ans Zahnfleisch und der Wurzelkanal lag bereits offen.

Für das Tierärzte-Team war damit klar: Der kaputte Zahn musste raus. Der Brillenbär wurde dafür vorsichtig unter Vollnarkose gesetzt und der beschädigte Zahn vollständig gezogen. Ein Eingriff, bei dem Fingerspitzengefühl und jede Menge Kraft gefragt war: Schließlich verfügen Brillenbären über ein starkes Gebiss, mit dem sie nicht nur Früchte und Pflanzen, sondern auch harte Kost bearbeiten können.

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"Das war sehr anstrengend, hat aber am Ende gut funktioniert. Leider mussten wir den Zahn ziehen", informiert Lukas Komornik vom Medical Team in einem Video auf dem Facebook-Account des Zoos. "Die Wunde wurde verschlossen, wir erhoffen uns eine gute Heilung."

Die Operation verlief gut Tiergarten Schönbrunn

Der zottelige Zahn-Patient überstand den Eingriff übrigens gut und trottete schon am Folgetag gemeinsam mit seinem Bruder durch die weitläufige Bären-Anlage. Nur beim Futter muss Meister Petz noch aufpassen. Seine Pfleger sind derzeit happig, dass er nichts zu Hartes zu beißen bekommt – ein paar Tage lang ist also noch Schonkost angesagt.