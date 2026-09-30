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Die beiden Männer wurden festgenommen. (Symbolbild)
Die beiden Männer wurden festgenommen. (Symbolbild)
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Über 100 Kilo Suchtgift

Festnahme! Duo schleppt Drogen-Kartons durch Wien

Drogen-Großfund in Wien: Die Polizei nahm zwei Männer fest und stellte mehr als 100 Kilogramm Cannabisprodukte sowie 834 Gramm Kokain sicher.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
30.09.2026, 13:18
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Mit mehreren Umzugskartons voller Marihuana waren zwei Männer am Dienstagnachmittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus unterwegs. Ermittler der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) griffen zu und nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest.

Drogen-Kontrolle eskaliert – Passanten filmen Beamte

Die Beamten waren dem 29-jährigen Albaner und dem 22-jährigen Kosovaren nach intensiven Ermittlungen auf die Spur gekommen und hatten sie dem Suchtmittelmilieu zugeordnet. Gegen 13 Uhr wurden die Männer schließlich auf offener Straße angehalten. In den mitgeführten Umzugskartons entdeckten die Ermittler insgesamt 16 Kilogramm Marihuana.

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Weitere Drogen in Wohnungen entdeckt

Damit war der Einsatz allerdings noch nicht beendet. Bei weiteren Ermittlungen stießen die Beamten auf zwei Wohnungen sowie einen Depotcontainer, die den beiden Verdächtigen zugeordnet werden konnten.

Cannabis und Kokain – mehrere Drogendealer festgenommen

Dort stellte die Polizei weitere 88 Kilogramm Cannabisprodukte und 834 Gramm Kokain sicher. Bei den beiden Männern wurde zudem Bargeld in dreistelliger Höhe gefunden.

Die beiden Tatverdächtigen befinden sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.

red,30.09.2026, 13:18
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