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Die Polizei schnappte den Raser in Schwertberg (Bez. Perg). (Symbolbild)
Die Polizei schnappte den Raser in Schwertberg (Bez. Perg). (Symbolbild)
Thomas Lenger
Zahlreiche Anzeigen

120 km/h im Ortsgebiet! Motorrad jetzt beschlagnahmt

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt: Die Polizei hat im Mühlviertel einen Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Es gab harte Konsequenzen.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
08.10.2026, 10:24
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Eine Streife legte sich am Mittwoch in Schwertberg (Bez. Perg) auf die Lauer. Die Beamten in der Ortschaft Josefstal packten die Laserpistole aus.

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Die Ausbeute der Aktion: drei vorläufige Abnahmen von Führerscheinen wegen zu hohen Tempos, fünf Anzeigen und vier Organmandate wegen überhöhter Geschwindigkeit. Ein Lenker wurde außerdem wegen Handynutzung am Steuer gestraft.

Und auch zu einer Beschlagnahmung kam es: Ein Motorradlenker war viel zu schnell unterwegs.

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Der Biker hatte im Ortsgebiet 120 Stundenkilometer drauf. Nach Rücksprache mit dem Journaldienst der Bezirkshauptmannschaft wurde sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.

red,08.10.2026, 10:24
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