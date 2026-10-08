i Der Puffer des Zuges bohrte sich in die Beifahrertür. laumat/Matthias Lauber Staus und Großeinsatz Zug erfasst Auto! Metallteil bohrt sich in Beifahrertür Schreckmoment an einem Bahnübergang in Wels: Ein Auto kollidierte mit der Almtalbahn. Trotz des heftigen Unfalls wurde niemand verletzt. Von Oberösterreich Heute 08.10.2026, 10:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckmoment am Mittwochnachmittag in Wels: Ein 81-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land war gegen 16.15 Uhr mit seinem Pkw und einem schotterbeladenen Anhänger auf der Maria-Theresia-Straße unterwegs. Am Bahnübergang der Almtalbahn kam er laut Polizei verkehrsbedingt auf den Gleisen zum Stillstand.

Das Schild verspricht "Nüchtern". Laut Polizei gab der 81-Jährige an, wegen der tiefstehenden Sonne das Rotlicht nicht erkannt zu haben. laumat

Wegen der tiefstehenden Sonne, so erklärte es der Lenker, konnte er nicht erkennen, ob das Rotlicht aufleuchtete. Als er die Almtalbahn aus Richtung Süden herankommen sah, war es ihm nicht mehr möglich zurückzufahren.

Der Lokführer, ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen, erkannte die Gefahr und leitete eine Notbremsung ein. Damit konnte er laut Polizei Schlimmeres verhindern. Der Triebwagen war vor seinem Halt am Bahnhof Wels Lokalbahn bereits mit geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Den Zusammenstoß konnte er allerdings nicht mehr abwenden.

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Keine Verletzten

Die Puffer des Triebwagens drückten die Beifahrertür ein und verschoben das Auto ein Stück. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß kam der Zug zum Stillstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Pkw blieb trotz der Kollision fahrbereit und konnte auf einen Parkplatz gelenkt werden.

Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei konnten sowohl der 81-Jährige mit seinem Auto samt Anhänger als auch der Triebwagen ihre Fahrt fortsetzen. Die Maria-Theresia-Straße war rund 20 Minuten gesperrt, in allen Richtungen bildeten sich längere Staus.