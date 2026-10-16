i Die Cessna raste mitten durch den Gleitschirm. Glomex-Teaser (spot on news) Schock im Himmel Cessna kracht in Paragleiterin – erstaunliche Wende Ein Kleinflugzeug kollidierte im Salzburger Pinzgau mit einer Paragleiterin (44). Jetzt steht fest: Der Pilot wird nicht strafrechtlich verfolgt. Von Österreich Heute 16.10.2026, 11:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Zusammenstoß sorgte weit über Österreich hinaus für Aufsehen: Im Mai 2026 krachte ein Kleinflugzeug über Piesendorf im Salzburger Pinzgau gegen eine Paragleiterin. Die 44-jährige Oberösterreicherin hatte dabei großes Glück. Sie überstand den Unfall mit nur wenigen blauen Flecken, das Video des Vorfalls ging damals um die Welt (siehe unten). Die Frau war zuvor mit ihrem Gleitschirm von der Schmittenhöhe in Zell am See gestartet.

Nach dem Zusammenstoß erstattete die Polizei Anzeige gegen den Flugzeugpiloten wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft Salzburg leitete daraufhin Ermittlungen ein.

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Pilot konnte nicht mehr ausweichen

Jetzt ist klar, warum der Pilot keine strafrechtlichen Konsequenzen zu befürchten hat, das berichtet die Krone. Laut einem Flugunfallgutachten war seine Sicht stark eingeschränkt. Als er die Paragleiterin schließlich erkennen konnte, war es bereits zu spät: Eine Möglichkeit zum Ausweichen hatte er nicht mehr.

Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat das Verfahren deshalb eingestellt. Das bestätigte ein Sprecher gegenüber der "Krone".